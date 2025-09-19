Антитеррористические мероприятия 2023 года: путь к справедливости

БАКУ /Trend/ - Антитеррористические мероприятия, проведённые Вооружёнными силами Азербайджана 19 сентября 2023 года, имеют важное историческое значение с точки зрения обеспечения национальной безопасности страны и мирной, стабильной жизни граждан, сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Эти мероприятия рассматриваются как стратегически важный шаг по противодействию террористическим угрозам, направленным на нарушение суверенитета и территориальной целостности государства", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан осуществляет комплекс мер для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. "Антитеррористические мероприятия 2023 года стали неотъемлемой частью этой стратегии и символизируют новый этап в национальной политике безопасности страны. Угрозы, создаваемые терроризмом, особенно в период оккупации и после неё, создавали серьезные препятствия обеспечению безопасности Азербайджана. Вооружённые силы, правоохранительные органы и спецслужбы пресекли деятельность террористических групп и незаконных вооружённых формирований, эффективно нейтрализовав риски, которые они создавали внутри страны и на границах", - сказал А.Гараев.

Он отметил, что вопреки положениям трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, в Карабахе продолжали присутствовать подразделения вооружённых сил Армении и незаконные армянские вооружённые формирования. "Согласно трёхстороннему заявлению, армянские вооружённые формирования в Карабахе должны были разоружиться три года назад. Хотя Азербайджан был стороной, подвергшейся оккупации, он в течение трёх лет предпринимал все возможные шаги для снятия напряжённости в регионе, обеспечения совместного проживания азербайджанцев и армян, нормального продолжения процесса реинтеграции и урегулирования вопроса посредством двусторонних переговоров. К сожалению, вместо ответа на гуманитарные призывы Азербайджана армянские вооружённые силы занимались наращиванием численности, приобретали новое вооружение и совершали провокации. Ситуация дошла до того, что сепаратисты в Карабахе не отказывались от притязаний на "независимость", выбирали своих марионеточных "президентов" и создавали фиктивные "парламенты", выступавшие против азербайджанского государства", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что после войны Азербайджан неоднократно призывал Армению к устойчивому миру, однако армянская сторона каждый раз уклонялась от переговоров, при этом продолжая вооружённые провокации на суверенной территории нашей страны. "В 2021 году в Азербайджане и Армении были созданы рабочие группы по делимитации границы. Переговорный процесс сопровождался кризисами и периодическими вооружёнными столкновениями в регионе. В ноябре 2021 года на границе произошли первые вооружённые столкновения. Самое кровопролитное столкновение после войны произошло в сентябре 2022 года на границе. В марте 2023 года подразделения вооружённых сил Армении и незаконные армянские формирования в Карабахе совершили провокации в направлении города Шуша, а в апреле и мае позиции азербайджанской армии вдоль условной государственной границы подвергались обстрелу", - сказал политолог.

A.Гараев отметил, что в тот период ряд представителей гражданского общества Азербайджана, экологических активистов провел акцию протеста на дороге Шуша-Лачин против незаконной деятельности сепаратистов в Карабахе. "Незаконная эксплуатация месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где были временно размещены российские миротворцы, несоблюдение при этом экологических норм и вывоз природных ресурсов в Армению вызвали справедливое недовольство азербайджанской общественности.

В целях предотвращения перевозки из Армении живой силы, а также боеприпасов, мин, других средств военного назначения для незаконных армянских вооруженных формирований, находящихся на территории Азербайджана, и в ответ на установление Арменией 22 апреля в одностороннем порядке контрольно-пропускного пункта на въезде дороги Лачин-Ханкенди на границе с Азербайджаном, 23 апреля 2023 года подразделениями Государственной пограничной службы Азербайджана на суверенных территориях страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди был установлен контрольно-пропускной пункт "Лачин", - отметил он.

A.Гараев напомнил, что 19 сентября 2023 года армянские вооруженные силы совершили в Карабахском регионе Азербайджана ряд масштабных военных провокаций и террористических атак.

"В целях предотвращения всех этих провокаций, обеспечения исполнения положений трехстороннего заявления, восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики в регионе были начаты антитеррористические мероприятия локального характера. Всего через 23 часа 43 минуты армянские сепаратисты были вынуждены поднять белый флаг. Расположенные на передовой и в глубине позиции и долговременные огневые точки соединений вооруженных сил Армении, а также боевые средства и объекты военного назначения выводились из строя с применением высокоточного оружия. Учитывая обращение представителей армянских жителей Карабаха через российский миротворческий контингент, была достигнута договоренность о полном прекращении огня, и 20 сентября 2023 года в 13:00 антитеррористические мероприятия локального характера были остановлены на условиях азербайджанской стороны.

Представители армянской общины в Карабахе, которые неоднократно отказывались встречаться с представителями Азербайджана, после однодневных антитеррористических мероприятий были вынуждены провести встречу в городе Евлах с азербайджанской стороной. На встрече обсуждались вопросы ликвидации сепаратистского режима, реинтеграции проживающих в Карабахе армян. В то же время армянскому населению Карабаха была предоставлена возможность ознакомиться с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, и принять самостоятельное решение о том, оставаться в регионе или нет. 28 сентября главарь сепаратистского режима Самвел Шахраманян подписал документ о ликвидации режима. Таким образом, в результате проведенных менее чем за 24 часа антитеррористических мероприятий армянская армия, незаконно находившаяся на территории Азербайджана, была полностью разоружена и покинула территорию страны. В Карабахе был ликвидирован режим хунты, арестованы основные главари сепаратистов, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет. Историческая Победа Азербайджана ознаменовалась поднятием нашего трехцветного флага в Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Ходжавенде, Аскеране, полным восстановлением нашей территориальной целостности. 15 октября 2023 года Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в городах Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере", - сказал он.

