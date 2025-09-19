На Гран-при Азербайджана "Формулы-1 прошел фан-форум с участием гонщиков (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1 в фан-зоне на Бакинском приморском бульваре прошел фан-форум с участием гонщиков.

Как сообщает Trend, во время сессии всемирно известные пилоты "Формулы-1 общались с болельщиками, отвечали на их вопросы, раздавали автографы и фотографировались. Фанаты получили возможность пообщаться с пилотами и разделить с ними атмосферу гоночного уик-энда.

В фан-форуме приняли участие пилоты команд Racing Bulls, Williams, McLaren, Kick Sauber и AstonMartin. В субботу запланированы встречи с болельщиками пилотов других команд.

Таким образом, фан-форум вновь стал одним из самых ярких и запоминающихся моментов гоночной недели как для пилотов, так и для их фанатов.

