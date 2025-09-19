Воздушный флот AZAL пополнится еще несколькими самолетами Boeing 787 Dreamliner (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), входящая в холдинг AZCON, в настоящее время эксплуатирует два самолета Boeing 787 Dreamliner. В соответствии с долгосрочной стратегией модернизации, в ближайшие годы планируется пополнение парка несколькими новыми самолетами этого типа.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на AZAL.

Отмечено, что Boeing позиционирует модель 787 Dreamliner как один из самых успешных широкофюзеляжных самолетов. Менее чем за 14 лет эти самолеты перевезли более 1,1 миллиарда пассажиров, что является самым высоким показателем в истории авиации по сравнению со всеми другими широкофюзеляжными самолетами.

Конструкция и современные технологии самолета снижают расход топлива до 25% по сравнению с аналогичными моделями предыдущего поколения, а также создают условия для открытия 435 новых прямых маршрутов в различных направлениях по всему миру. Благодаря просторному салону, самым большим иллюминаторам среди крупнофюзеляжных самолетов и комфортным условиям пассажиры чувствуют себя комфортно во время полета и с комфортом добираются до места назначения.

Представленный в Баку авиасимулятор Boeing 787 Dreamliner с высокой точностью воспроизводит все элементы кабины пилотов. Оснащенный широкоформатными навигационными экранами, штурвалом, рычагами управления, педалями и оригинальными креслами, симулятор максимально имитирует условия реального полета.

Программное обеспечение полностью имитирует все системы самолета и позволяет гостям ощутить все фазы полета - взлет, режим полета и посадку. Это также создает уникальный опыт знакомства с инновационными технологиями и топливной экономичностью Dreamliner.

