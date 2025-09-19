Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем Палаты представителей Малайзии

БАКУ /Trend/ - 19-го сентября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты Представителей Парламента Малайзии Тан Шри Дато Джохари Бин Абдулом.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Палаты представителей тепло приветствовал спикера Милли Меджлиса и выразил ей признательность за участие парламентской делегации Азербайджана в 46-й Генеральной Ассамблее АИПА. Он отметил, что такие межпарламентские платформы создают прекрасные возможности для обсуждения вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества. Было отмечено удовлетворение сотрудничеством наших парламентов в международных организациях, в особенности, совместными действиями в Парламентской Сети Движения Неприсоединения.

Коснувшись сотрудничества парламентов Азербайджана и Малайзии под эгидой межпарламентских организаций, Сахиба Гафарова отметила значимость 46-й Генеральной Ассамблеи АИПА в этой связи.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Малайзии, и было сказано, что подобные встречи и переговоры подтверждают успешность связей между нашими парламентами.

В ходе беседы спикер Милли Меджлиса поведала о процессах, происходящих в регионе Южного Кавказа, освобождении азербайджанских территорий от оккупации, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых нашим правительством в Карабахе и Восточном Зангезуре. В то же время спикер Сахиба Гафарова поделилась мыслями о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией в контексте рабочей поездки Президента Азербайджанской Республики в Вашингтон.

Собеседники также обменялись мнениями об иных вопросах, представляющих обоюдный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!