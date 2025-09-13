США укрепляют сотрудничество с Грузией, Казахстаном и Азербайджаном на фоне растущей роли Среднего коридора

БАКУ/Trend/ - Временный поверенный в делах США Алан Пёрселл встретился с делегацией американских бизнес-лидеров и представителей грузинского бизнеса и госструктур в рамках визита американской бизнес-делегации, изучающей возможности в сферах торговли, энергетики, инфраструктуры и логистики в регионе Среднего коридора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство США в Грузии.

Отмечается, что делегация была организована в партнерстве с Службой коммерции США, Американо-грузинским деловым советом (AGBC), Американо-азербайджанской торговой палатой (USACC) и Американской торговой палатой в Казахстане. Делегация посетила Грузию, Казахстан и Азербайджан.

Согласно информации, в ходе визита участники делегации изучили возможности для укрепления сотрудничества между США и Грузией в сферах критической инфраструктуры, цифровой торговли, новых технологий, транспорта и логистики. Министр экономики Мариам Квривишвили также приняла участие во встрече.

"Данная миссия подчеркивает приверженность Соединённых Штатов развитию экономического партнёрства и укреплению региональной взаимосвязанности," - отмечается в сообщении.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор — это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.