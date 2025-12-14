Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы среди юниоров

БАКУ/ Trend/ - В Кайнбауме, Германия, начались четвертьфинальные бои чемпионата Европы среди юниоров до 17 лет по боксу.

Как сообщает Trend, в первый день соревнований в полуфинал вышли два спортсмена сборной Азербайджана.

Гардаш Рахимов, выступавший в весовой категории до 46 кг, победил албанца Мистеака Раму со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) и в полуфинале встретится с грузином Рати Харбедией.

Шукар Алиев, выступавший в категории до 75 кг, одержал победу над немецким боксером Янником Мюллером со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28) и в полуфинале сразится с венгером Алексом Домжаном.

Оба спортсмена уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Отметим, что в четвертьфинал чемпионата Европы выйдут еще три азербайджанских боксера.