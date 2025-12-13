В Бангкоке состоялись первые политические консультации Азербайджана и Таиланда

БАКУ /Trend/ - 11 и 12 декабря заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов посетил Королевство Таиланд.

Как сообщает Trend, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе визита в Бангкоке состоялись первые политические консультации между МИД Азербайджанской Республики и МИД Королевства Таиланд.

Делегацию Азербайджанской Республики на политических консультациях возглавлял Э.Мамедов, а делегацию Королевства Таиланд - заместитель министра иностранных дел Виджават Исарабхакди.

В ходе консультаций был подписан «Меморандум о взаимопонимании по политическим консультациям между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Королевства Таиланд».

Затем были обсуждены текущее состояние и перспективы развития отношений между двумя странами в политической, экономико-торговой, культурной и туристической сферах. Стороны отметили важность дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами на многосторонних платформах.

Принимающая сторона была проинформирована о мирной повестке дня Азербайджана, мерах, принятых по разминированию освобожденных от оккупации территорий, а также о масштабных восстановительных работах, проводимых на этих территориях.

В ходе встречи с министром иностранных дел Королевства Таиланд Сихасаком Пхуангкеткэу была выражена удовлетворенность текущим уровнем политических отношений между двумя странами, и отмечено, что открытие посольства и первые политические консультации будут способствовать укреплению сотрудничества в различных областях.

В то же время Э.Мамедов встретился с председателем Национального собрания Королевства Таиланд и спикером Палаты представителей Ван Мухаммадом Нуром Матхой. На встрече была отмечена важная роль межпарламентских связей в развитии двусторонних отношений, и с удовлетворением подчеркнуто плодотворное сотрудничество, налаженное на многосторонних межпарламентских платформах.

В рамках визита Э.Мамедов дал интервью влиятельному тайскому телеканалу TNN, а также парламентскому телеканалу. Он также принял участие в церемонии, организованной посольством по случаю Дня памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Кроме того, выступив в Институте Короля Праджадхипока при тайском парламенте замминистра рассказал о приоритетах внешней политики Азербайджана и ответил на вопросы участников.

