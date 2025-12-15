В Шэньчжэне открылось представительство Торгово-промышленной палаты Кыргызстана

БИШКЕК /Trend/ - В китайском городе Шэньчжэнь состоялось официальное открытие нового представительства Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, сообщили в ТПП Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в церемонии принял участие президент палаты Темир Сариев.

Открытия Торгово-промышленной палаты направлено на развитие прямых деловых контактов с Китаем, расширение возможностей для бизнеса Кыргызстана и продвижение совместных инициатив.

Официальным представителем ТПП КР в Шэньчжэне назначен Чынгыз Шерниязов. Он будет отвечать за взаимодействие с китайскими партнёрами и сопровождение кыргызских предпринимателей.

Ожидается, что открытие офиса станет значимым этапом в укреплении и дальнейшем развитии двустороннего бизнес-сотрудничества.