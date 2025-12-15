Стали известны расходы населения Азербайджана на фармпродукцию

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в розничной сети Азербайджана потребителям было продано фармацевтической продукции и медицинских товаров на сумму 1,424 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики

По информации, этот показатель на 24,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес товарооборота по указанным товарам составил 2,4%.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года потребителям в розничной торговле было продано товаров на сумму 58,571 миллиарда манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 31,937 миллиарда манатов и непродовольственных товаров на сумму 26,634 миллиарда манатов.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года товарооборот в розничной торговле увеличился на 3,7% в реальном выражении, в том числе на 1,2% на продукты питания, напитки и табачные изделия и на 6,7% на непродовольственные товары.