Стали известны расходы населения Азербайджана на фармпродукцию

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в розничной сети Азербайджана потребителям было продано фармацевтической продукции и медицинских товаров на сумму 1,424 миллиарда манатов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики
По информации, этот показатель на 24,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Удельный вес товарооборота по указанным товарам составил 2,4%.
Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года потребителям в розничной торговле было продано товаров на сумму 58,571 миллиарда манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 31,937 миллиарда манатов и непродовольственных товаров на сумму 26,634 миллиарда манатов.
По сравнению с январем-ноябрем 2024 года товарооборот в розничной торговле увеличился на 3,7% в реальном выражении, в том числе на 1,2% на продукты питания, напитки и табачные изделия и на 6,7% на непродовольственные товары.