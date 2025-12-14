В Азербайджане увеличилось производство электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было произведено 24,603 миллиарда киловатт-часов (кВт·ч) электроэнергии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, этот показатель на 243,3 миллиона кВт·ч или на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 23,783 миллиарда кВт·ч произведенной электроэнергии пришлось на товарную, что на 232,4 миллиона кВт·ч или на 1% больше по сравнению с первыми 11 месяцами прошлого года.

В целом в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане в январе-ноябре 2025 года было произведено продукции и оказаны услуги на сумму 3,096 миллиарда манатов. Объем продукции, произведенной в секторе водоснабжения, водоочистки и переработки сточных вод, составил 597,5 миллиона манатов.