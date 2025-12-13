Легендарный прадед Сали Сулейман (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Доводим до сведения читателя Trend Life, что приведенная ниже статья о судьбе и спортивной славе всемирно известного азербайджанского и дагестанского борца-силача Сали Сулеймана написана правнуком легендарного атлета Теймуром Алтай оглы Насирли.

Вокруг имен знаменитых силачей всегда ходят легенды, и часто им приписывают подвиги, которые, возможно, они могли бы совершить, но на самом деле не совершали. Наиболее популярны сказания о том, как современные Гераклы голыми руками расправляются со свирепыми животными. Подобную историю рассказывают и о пехлеване Сали Сулеймане, но только вот она основана на реальном факте.

Как легенду в народе вспоминают азербайджанского борца-силача и его схватку с огромным и свирепым бенгальским тигром. Увлеченный разминкой, он не заметил, как рядом с ним оказался огромный дикий зверь, натравленный на него поверженным соперником из Испании. Несмотря на ранения, полученные во время схватки, ему удалось не только выжить, но и вернуться на мировую арену, но об этом подробнее в данной статье.

Так исторически сложилось, что у азербайджанского народа с незапамятных времен очень сильны спортивные традиции. Одним из важнейших инструментов физического, а также духовного развития мужского населения Азербайджана издавна была народная борьба-гуляш, соревнования по которой считались местными. Непобедимые борцы-пеклеваны всегда завоевывали уважение и любовь народа. Этому посвящались песни и эпосы, а поэты и писатели посвящали этой теме свои произведения. В XVIII-XIX веках в Азербайджане было много сильных и известных борцов-пехлеванов. Среди них отметим Гусейнгулу Гаджи Мурсалгулу оглу (Маштагинский), Мешади Абдулали Ахундов(Шестимесячный), Мирза Хашим оглу Гусейнгулу (Абшеронский), Сар Панджи, Атабаба, Ахмадли Мамед, Шону оглу Мамедхусейн, которые особенно славились своей храбростью и силой. Конец XIX – начало XX столетия можно назвать периодом расцвета азербайджанской борьбы.

Такие выдающиеся борцы-пеклеваны как Cали Сулейман, Рашид Юсифов, Эльдар Гейчайли, Махаммадали Газахлы, Джумшуд Юсифов, Чингиз Гейчайли, Гара Рустам обладали такой колоссальной силой, что вскоре стали известны на весь мир (из книги Шарифа Каримли “Сали Сулейман”).

Эти люди с очень интересной и образцовой судьбой сыграли огромную роль в развитии азербайджанского спорта. Благодаря упорному труду этих героев, обладавших уникальной силой и особым борцовским талантом, азербайджанская борьба обогатилась новыми приемами, возвысила свой истинный национальный колорит среди других народов, показала гуманистические и культурные качества, стала настоящим товаром масс. Пожалуй, наиболее ярко это заметно на примере легендарного борца, пехлевана Сали Сулеймана, которым азербайджанцы могут гордиться и сейчас. Было время, когда его величавые портреты с молодецки закрученными вверх усами не сходили с рекламных щитов крупнейших городов мира! Кумир Востока, Кавказский Геракл, Лев Дагестана, Гроза борцов всего мира, Чемпион чемпионов - так называли прославленного азербайджанского пехлевана-богатыря Сали Сулеймана. Слава о его сверхчеловеческих способностях разлеталась со скоростью света. Он свободно рвал железные цепи, вязал узлы из железного прута, удерживал зубами и тащил за собой вагоны, мог оторвать от земли вороного коня вместе с всадником. Его называли грозным борцом всего мира. Ни у себя на родине, ни за рубежом Сали Сулейман ни разу не коснулся лопатками борцовского ковра. Он считался самым опасным и трудным противником для самых именитых спортсменов всего мира и пользовался огромной популярностью среди борцов-профессионалов.

Заслуженный деятель физкультуры и спорта Азербайджана, Рза Ибрагим оглы Бахшалиев, один из основоположников спортивной борьбы в Азербайджане, рассказывал Акшину Кязимзаде (заслуженному журналисту Азербайджана), что не раз был свидетелем, как Иван Поддубный лежал на лопатках, и зло матюкаясь, не пожимая руки выигравшему у него поединок сопернику, уходил в раздевалку. Да и газеты тех далеких лет в красках расписывали победу Сали Сулеймана над Иваном Поддубным.

Очень хорошо помню как летними вечерами на открытом балконе моя прабабушка, красавица украинка, рассказывала о жизни, славе и громких победах своего супруга, легендарного Сали Сулеймана, в том числе и над запорожским казаком Иваном Поддубным по прозвищу “Железный Иван”! Но это не помешало пятидесятилетней дружбе двух легендарных борцов.

В книге Мухтара Дадашова и Салара Асланова “Азербайджанские борцы” о борьбе Сали Сулеймана мы читаем следующее: “Сали Сулейман, победивший многих всемирно известных борцов в Лондоне, Париже, Праге, Риме и др., стал известен как “наследник” чемпионов”.

Сали Сулейман поражал публику своими уникальными выступлениями в Баку, Тбилиси, Ереване, Гяндже, Дербенте, Грозном, Махачкале, Москве и других городах. Вместе со своим другом и наставником Иваном Максимовичем Поддубным он успешно участвовал в международных турнирах в Вашингтоне и Чикаго.Участвуя в различных чемпионатах, а их в году было около десятка в разных городах, Сали Сулейман не раз удостаивался чемпионских титулов, золотых медалей и ценных призов. И прежде, чем сделать последний бросок, он оглашал арену громким гортанным “Альхамдулиллах”! Великий Аллах и помогал ему побеждать!

В период своей карьеры получил награды от султана Османской империи, шаха Ирана, королей Испании и Бельгии, а также 47 памятных медалей разных государств, среди которых были и золотые. Кубки, пояса, грамоты и ценные призы также не обошли атлета.

Ему рукоплескали в цирках России, Кавказа, Ирана, Турции, Средней Азии, Албании, Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Японии, Польши, Китая, Швеции, Индии, Америки, Африки.

Несмотря на весь маштаб и спортивные достижения легендарного борца, больше всего он дорожил именем “САЛИ СУЛЕЙМАН”, что получил в дар.

Из дневников некоего полковника царской армии по имени Хан-Гусейн, упомянуто о добром молодце, взявшем себе в качестве пехлеванского псевдонима имя турецкого султана XVI в. Сулеймана I Кануни, в европейской литературе известного как Сулейман Великолепный, а в литературе восточной - как Сулейман Непобедимый. Именно под этим именем пехлеван и начал делать карьеру, которая, по воспоминаниям офицера обещала стать фантастической.

Дело обстояло в начале 20-ого столетия, когда Османский султан Абдул-Хамид II в Константинополе (ныне Стамбул) организовал крупные международные соревнования по национальным видам борьбы. Среди приглашенных из царской России был и молодой пехлеван. В последней схватке он вышел бороться с любимцем султана, которого на Востоке называли “Грозой всего мира”. Бой длился очень долго, но он смог перебороть его. Присутствовавший в этом зрелище султан Абдул-Хамид II ничуть не возмутился, а наоборот, позвал победителя к себе, поздравил с победой и объявил его Сали Сулейманом в честь 10-ого султана Османской ипмерии Сулеймана Великолепного (Непобедимого), а также предложил различные дары и титул “Башпехлевана” с условием остаться при его дворе. На следующий день после схватки, на улицах Стамбула только и говорили о сказочной силе неизвестного пехлевана, легко победившего любимца Султана.

Еще в 1957 г. заслуженному журналисту Азербайджана Акшину Кязимзаде он рассказал о своем происхождении, что до этого его просто звали Магомед –Мама Мухталиев. И никто не мог бы предположить, что мальчик, родившийся 23 февраля 1880 года в семье бедного аварского горца Махтуллы родом из аварского села Телетль (Ныне Дагестан, Россия), вырастет со временем в непобедимого на весь мир пехлевана

Из воспоминаний дочери, Дадашевой Султанат: “ С детских лет Магомед (Cали Сулейман) изумлял односельчан отвагой и недюжинной силой. Горькая утрата главы семьи побудила двенадцатилетнего Сали Сулеймана работать грузчиком, чтобы помочь матери прокормить семью. В свои 15 лет он уже был необыкновенно силен. В этом же возрасте, одержал сенсационную победу над сильнейшем борцом Дагестана того времени - громадным силачом недюжинной силы Магомедом из Гимры по кличке Синезубый. Так Сали Сулейман получил свой первый гордый титул - Непобедимый лев Дагестана!

Однажды летом 1895 года, на очередные гастроли в Темир-хан-шуру приехал цирк Макса со спортивной труппой, обыкновенный бродячий балаган, каких было много в дореволюционной России. Горцы вечерами заполняли цирк и, ошеломленно наблюдатели за факирами и шпагоглотателями.

Особенно им нравились поединки с элементами французской борьбы. Пришел как-то раз посмотреть на борцов и Магомед-Мама . Когда один из борцов, индус Кахута, положив на лопатки соперника, по обыкновению предложил кому-нибудь из публики померяться силой, публика цирка прямо-таки загудела, узнав что Магомед-Мама рядом:

Мама, выходи! Мама, выходи!....

Мама поначалу растерялся. Но ослушаться их не мог. Не без волнения вышел на ковер. И тут случилось чудо: на глазах у всех Мама припечатал к ковру здоровяка. А на следующий день уже все газеты извещали о победе неизвестного горца.

Вскоре цирк выехал в Порт-Петровск (Махачкала, Российская империя), а вместе с ними уехал и наш герой...

Так началась спортивная карьера неизвестного паренька силача.

А в 1902 г Сали Сулейман получил возможность совершенствоваться во французкой борьбе в привилегированном атлетическом обществе Санк-

Петербурга, основанном в 1896 г. известным меценатом графом Георгием Рибопьером. Там под чутким началом известного на всю Европу французским тренером Эйжен Же Пари, Сали Сулейман познал все секреты этого вида борьбы. В те годы французская борьба считалась основным видом единоборств во всем мире. Благодаря этим возможностям Сали Сулейман вышел на международную арену и в 1904 - 1905 годах, блестяще победив всех своих соперников, стал двукратным чемпионом мира”.

День “дебюта” едва не стал для него последним. Дело было в Санкт-Петербурге. Это произошло во время встречи с испанским борцом Альберто Гонсалесом. Испанец знал о силе горца, предложил ему большую сумму денег за то, чтобы Сали Сулейман не положил его на лопатки. Он на словах согласился, но когда началась схватка, Сали Сулейман обрушил на соперника весь арсенал классических приемов и под аплодисменты зрителей бросил испанца на лопатки. Альберт Гонсалес , человек жестокий и злопамятный, решил отомстить победителю. Спустя несколько минут испанец неожиданно открыл клетку с огромным и свирепым бенгальским тигром, натравленным на Сали Сулеймана. Однако Сали Сулейман и тут не дал промаху – он успел схватить зверя за горло и с громадной силой бросить его наземь и задушить. Когда прибежали люди , на ковре лежал мертвый тигр и истерзанный, истекающий кровью Сали Сулейман.

Он три месяца пролежал в Александровской больнице в Санкт-Петербурге. Иван Поддубный часто навещал друга. Однажды он пришёл не один. С ним вместе порог палаты переступили два таких же высоких человека. Это были Фёдор Иванович Шаляпин и Алексе́й Макси́мович Горький. Выдающиеся люди, наслышанные о подвиге борца-силача, о котором говорил весь мир, не могли упустить случая познакомиться с ним и высказать ему слова восхищения и поддержки: “Вы тот, о ком история не будет молчать, наш друг”.

Алексей Максимович подарил легендарному пехлевану свою книгу, а Шаляпин с очаровательной супругой Марией не раз гостили в доме Сали Сулеймана в Баку.

Надо заметить, что Баку всегда был городом, очень чутко реагирующим на мировые события. В двадцатые годы прошлого столетия одним из таких громких событий был переезд Сали Сулеймана на постоянное местожительство в любимый Баку! В дальнейшем вся его спортивно-творческая деятельность будет протекать на арене известного на весь мир Бакинского государственного цирка. Заслуженный мастер спорта Сали Сулейман был не только легендарным пехлеваном, но и одаренным актером. Особенно красиво это проявилось в фильме “Бакинцы” в 1938 году.

27 июня 1946 года Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР за выдающуюся деятельность в области театрального искусства ему было присвоено звание заслуженного артиста Азербайджанской ССР.

Сали Сулейман до конца своих дней оставался человеком, который всей душой и сердцем был влюблен в Азербайджан. Он был гражданином республики с большой буквы. В 30-40 годах прошлого столетия, когда экономическое положение Азербайджана было трудным, Сали Сулейман часто устраивал внеплановые представления в бакинском цирке, а сборы , полученные от продажи билетов,отдавал в кассу взаимопомощи для малоимущих семей и др. А когда началась Великая Отечественная война, прославленный борец одним из первых обращается в военный комиссариат города Баку с просьбой отправить его на фронт. Военком отшутился: “Достаточно немцев, которых вы повергли на ковре”. Тогда Сали Сулейман стал выступать перед ранеными бойцами различных госпиталей. Он был в числе первых инициаторов по созданию и организации в Баку “фонда помощи семьям фронтовиков”. Свыше 60-ти тысяч советских рублей, полученных от благотворительных вечеров, начислялись пострадавшим от войны семьям.

Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 6 июня 1945 года Сали Сулейман был награжден медалью “За доблестный труд” в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах.

Даже после всех немаленьких достижений и заслуг Сали Сулейман оставался на редкость скромным человеком. Его любили и уважали не только за славу и необыкновенную силу, а за покровительство слабым, которых никому не позволял обижать даже словом, и неимущим, из среды которых выбился сам.

Известный доктор медицинских наук, профессор Шукюр Мамед-Таги оглы Гасанов, основоположник первой в мире всемирной “Зоны Здоровья “ в Баку, в прошлом сам борец и личный врач Сали Сулеймана, в интервью А.Кязимзаде говорил дословно следующее: Первую свою гастроль Сали Сулейман, с которым меня связывали десятилетия дружеских отношений, дал именно в Баку, и было это в театре-цирке В.И. Васильева-Вятского. И громче всех, пожалуй, его недюжинной силе, атлетизму, элегантным, как и должно быть во французской борьбе, приемам, аплодировали сам бакинский губернатор Николай Рогге и его очаровательная супруга. Профессор также вечно был благодарен своему соратнику за поддержку создания в Азербайджане всемирной “Зоны Здоровья“!

Затем А.Кязимзаде удалось узнать, что в 60-х годах на месте большого, на весь квартал десятиэтажного здания, известного бакинцам, как комбинат быта “Айнур”, находился одноэтажный жилой дом. Там с семьей жил легендарный силач-атлет. Это всего-то в 300 метрах от старого дореволюционного цирка Никитина на Биржевой (ныне улица Узеира Гаджибекова). Бакгорисполком не раз предлагал Сали Сулейману новые многокомнатные квартиры. Он наотрез отказываясь, шутливо говорил: “Да я в первый же день перессорюсь со всеми соседями! Никому не дам отдохнуть после работы. Своими гирями, штангой пробью стены и потолки. Для моих тренировок - только первый этаж с крепкими перекрытием и полом”!

Несмотря на внушительную осанку, азербайджанский пехлеван был мягким и веселым человеком. Долгими летними вечерами, когда остывал асфальт, этот уникальный человек с яркой внешностью, с усами, как у кайзера Вильгельма, выходил на прогулку с любимой супругой по вечерним улицам родного Баку.

Ему было уже 70, а Сали Сулейман еще боролся! В те же годы, со стороны Министерства культуры из уважения к возрасту ему поступило предложение на руководящую должность в Комитете по физической культуре. Проработав там какое-то время, он заявил: “Мои мышцы, привыкшие к схваткам, не принимают чиновничью работу”, и вернулся на прежнюю работу в Азербайджанский государственный цирк.

Легендарный атлет, демонстрируя всевозможные силовые номера, легко гнул рельсы, рвал толстые цепи, делал “карусель” и вертясь вокруг своей оси со столбом, за который цеплялись 20-25 человек, на его мощной груди разбивали камни, а коронным номером был караван c верблюдами...

“Однажды Сали Сулейман выступал с силовыми номерами в одном из кишлаков Узбекской ССР. Один из местных артистов его спросил: “А ты выдержишь, если мы проведем через тебя караван верблюдов?” Сали Сулейман ответил утвердительно. Через доски, которыми накрыли его тело, провели двадцать верблюдов. Последний верблюд, только ступив ногами на доски, остановился и лег на доски, безмятежно что-то жуя. Несколько работников кишлака принялись поднимать верблюда. Сали Сулейман, лежавший под досками, шутя крикнул: “Оставьте, пусть отдохнет, он мне не мешает». Верблюда, конечно же, подняли и увели”: рассказывал друг Сали Сулеймана и директор Бакинского цирка В.С. Сазонов.

До начала 1950 года Сали Сулейман продолжал активную спортивно-творческую деятельность.

Из воспоминаний дочери Дадашевой Султанат: “Отец в восьмидесятилетнем возрасте мог зубами поднимать тяжесть в десять пудов. Однажды во время выступления в бакинском цирке из зала донеслось: “У Сали Сулеймана, должно быть, вставные зубы!” Сали Сулейман пригласил того человека на сцену и, открыв рот, показал ему свои зубы. К удивлению всех в таком преклонном возрасте у него не выпало ни одного зуба! Это был фантастической силы человек”!

4 мая 1955 года Министерством культуры Азербайджанской ССР и Комитетом по физической культуре и спорту при Совете Министров Азербайджанской ССР был проведен юбилей в связи с 75-летием заслуженного артиста Азербайджанской ССР и Народного артиста Дагестанской АССР, атлета силача Сали Сулеймана.

Из воспоминаний дочери Дадашевой Султанат: “Помню, в тот знаменательный для нас день возле Бакинского цирка собралось свыше 10 тысяч горожан. Молодежь хотела пробиться внутрь, чтобы в последний раз увидеть отца на арене. Органы правопорядка еле справлялись, чтобы успокоить бурные массы людей, скопившиеся ради этого события. Не обошлось и без увечий! Такой всенародной любовью в то время не пользовался больше ни один артист цирка”.

Он воспитал блестящую плеяду борцов- чемпионов мира и СССР, мастеров спорта М. Бабаева, И.Дадашева, Р.Мамедбекова и других. Два его сына Кямал и Агарагим также стали мастерами спорта СССР по борьбе.

Прожил именитый атлет мирового класса до 92 лет и ушел из жизни летом 1972 года в Баку.

Не раз в честь легендарного атлета в разных годах были опубликованы статьи в газетах и журналах. В 1975 и 1980 годах Бакинским Комитетом по физической культуре и спорту было организованы чемпионаты республики по национальной борьбе “Гюлеш”, посвященные памяти прославленного борца-пехлевана Сали Сулеймана.

Выпушены сотни наградных медалей именем “Сали Сулейман” в монетном дворе города Санкт-Петербург, Россия.

В 2019 году на его родине в Дагестане состоялось открытие Дворца спорта имени С.Сулеймана, а также установлены памятники и названы улицы.

И хотелось бы надеяться, что современники и потомки будут знать и чтить память таких корифеев, каким являлся Сали Сулейман. Ведь он не только был спортсменом мирового масштаба, но и культурным наследием Азербайджана.

П.С. (от редакции) За большой вклад в увековечении памяти прославленного атлета, ведомственной высшей награды Министерства спорта Дагестана “Медали Сали Сулеймана” удостоен правнук легендарного циркового борца и силача Насирли Теймур Алтай оглы .

