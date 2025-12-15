Эстонская топливная компания о деталях сотрудничества с казахстанским НПЗ (Эксклюзив)

АСТАНА/Trend/ - Эстонская топливная компания Olerex и казахстанский нефтеперерабатывающий завод "Актобе нефтепереработка" будут сотрудничать в области продажи и транзита морского мазута через портовый терминал Olerex в Таллине для бункеровочных клиентов в Балтийском море и за его пределами.

Об этом сказал Trend сооснователь Olerex Антти Моппель.

"Olerex и ТОО "Актобе нефтепереработка" подписали соглашение о совместной деятельности в области переработки нефти и торговли морским топливом с использованием эстонской инфраструктуры в рамках бизнес-форума, который прошел в Астане под патронажем президентов Касым-Жомарта Токаева и Алара Кариса", - сказал он.

Моппель подчеркнул, что Olerex - это пан-Балтийская энергетическая компания. Она отвечает за импорт и распределение более 30% от общего потребления топлива в Эстонии. Компания владеет и управляет 100 автозаправочными станциями в Эстонии, 60 станциями в Латвии и 5 станциями под брендом Olerex в Литве.

Он отметил, что одним из стратегических активов компании является морской топливный терминал в свободном порту Таллина с мощностью 78 000 м³.

"Сотрудничество с Актюбинским НПЗ позволяет нам расширить нашу деятельность в области бункеровки и транзита морского топлива. Наш морской терминал имеет все возможности и опыт для приема, хранения, смешивания и перегрузки как легких, так и тяжелых нефтепродуктов. Таким образом, мы откроем новый рыночный сегмент для нас и наших партнеров, Актюбинского НПЗ", - сказал Моппель.

Отметим, что завод "Актобе нефтепереработка" расположен в промышленной зоне города Актобе. Общий объем переработанного сырья в 2024 году составил 224 822 тонны. Сырье поступало с 15 различных месторождений. Средняя ежемесячная переработка составила 18 735 тонн.