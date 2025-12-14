МИД Турции осудил террористический акт в Австралии

БАКУ /Trend/ - Турция решительно осуждает террористический акт во время празднования Хануки в австралийском городе Сидней.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Турции.

Министерство выразило соболезнования семьям погибших и всему австралийскому народу, а также пожелало пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Турция подтверждает свою принципиальную позицию в отношении терроризма во всех его формах и проявлениях, а также свою приверженность сотрудничеству в борьбе с этой глобальной угрозой", - отметили в министерстве.

Отметим, что в результате вооруженного нападения в Сиднее погибли 12 человек и 29 человек получили ранения.