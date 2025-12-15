Казахстан выдвигает вопросы будущего Каспия в центр региональной повестки - к итогам форума в Ашхабаде

БАКУ/Trend/ - Международный форум в Ашхабаде, приуроченный к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, стал важной площадкой для обсуждения ключевых региональных и глобальных вопросов. Участие Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева позволило Казахстану обратить внимание на важные для региона вопросы.

В своем выступлении Президент затронул широкий круг вопросов - от кризиса доверия в международных отношениях до конкретных задач региона. Отдельное внимание было уделено водной повестке, включая ситуацию вокруг Аральского и Каспийского морей. Токаев подчеркнул важность улучшения работы Международного фонда спасения Арала. Он предложил привлечь Россию в качестве наблюдателя, чтобы повысить эффективность фонда.

Президент прямо обозначил проблему обмеления Каспийского моря как одну из наиболее серьезных угроз для региона. По его словам, при сохранении нынешних темпов этот процесс может приобрести необратимый характер.

Речь идет не только о состоянии экосистемы. Каспий - это работа портов, морская логистика, прибрежная экономика и занятость населения. Снижение уровня воды уже сейчас влияет на транспортные операции и создает дополнительные издержки для бизнеса.

“Казахстан выступил с инициативой разработки специальной Межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия. Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема”, - сказал Токаев.

Президент отметил, что в системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Он предложил создать Международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН.

Токаев рассказал о планах запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации на Региональном экологическом саммите, который пройдет в апреле 2026 года в Астане.

Тема Каспийского моря для Казахстана имеет исключительно важное значение, поскольку напрямую связана с развитием транзитных маршрутов. Казахстан рассматривает Транскаспийский международный транспортный маршрут как один из ключевых элементов региональной логистики для перевозки грузов между Азией и Европой. Грузопоток по этому маршруту постепенно увеличивается, и, по прогнозам, к 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 миллионов тонн в год. Для дальнейшего развития маршрута необходимы инвестиции в порты, железнодорожную инфраструктуру и логистические сервисы. В этом контексте уровень воды в Каспийском море имеет первостепенное значение, так как он напрямую влияет на эффективность и развитие транзитных маршрутов.

При этом Токаев отметил, что, несмотря на замедление мировой экономики на фоне геополитической напряженности, санкций и разрыва торговых цепочек, страны Центральной Азии демонстрируют устойчивый рост. По словам главы государства, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%, ВВП составит более 300 миллиардов долларов, а ВВП на душу населения превысит 15 тыс. долларов.

Президент подчеркнул, что, несмотря на отдельные успехи в урегулировании конфликтов, в целом международная обстановка остается напряженной. В мире ощущается дефицит доверия, понимания важности сотрудничества для устойчивого развития. По его словам, вызывает обеспокоенность эрозия международного права, снижение роли многосторонних институтов и ослабление авторитета ООН.

“Без восстановления стратегического баланса, строительства справедливого миропорядка международная стабильность и безопасность могут остаться только в качестве фигуры речи и доброго пожелания в переговорах и резолюциях многосторонних форумов. Поэтому Казахстан выступает за реформу Организации Объединенных Наций, включая расширение состава Совета Безопасности и укрепление роли Генеральной Ассамблеи”, - сказал Токаев.

Выступление Президента Казахстана на Ашхабадском форуме еще раз подтвердило стремление страны последовательно подходить к вопросам регионального развития. Экология, водные ресурсы, транспорт и экономика были обозначены как взаимосвязанные направления, требующие совместных решений и диалога между государствами.

В этом контексте Каспийское море рассматривается Казахстаном как важный фактор устойчивого роста. Озвученные инициативы подчеркивают необходимость практического сотрудничества прикаспийских стран и международных партнеров для обеспечения стабильного развития и сохранения экономического потенциала.