Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - В немецком городе Кайнбаум завершились четвертьфиналы чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 17 лет.

Как передает Trend, в последний день этапа еще два спортсмена из сборной Азербайджана вышли в полуфинал.

Гюлер Гусейнова (48 кг) сразилась с Марией Спеннато (Италия). Азербайджанская спортсменка одержала убедительную победу над соперницей во втором раунде. В полуфинале она встретится с Сераной Мали (Англия).

Шахин Асланов (60 кг) также завершил четвертьфинальный бой в свою пользу. На этот раз он одержал победу над Ивайло Колевом (Болгария) – 4:1 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 28:29). Соперником азербайджанского боксера на пути к финалу станет Джейсон Махер (Ирландия).

Таким образом, число азербайджанских боксеров, обеспечивших себе бронзовую медаль, оформив свое участие в полуфинале, увеличилось до 4. Ранее это право также получили Гардаш Рагимов (46 килограммов) и Шукар Алиев (75 килограммов).

Отметим, что полуфинальные бои состоятся 15 декабря.