БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку состоятся гастроли Жетысайского драматического театра имени Курманбека Жандарбекова, которые пройдут при поддержке Министерства культуры Азербайджана, посольств Казахстана и Азербайджане в странах, а также Управления культуры Туркестанской области, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, где 15 декабря в 19:00 будет представлен перформанс "Мой друг".

Спектакль-перформанс затрагивает тонкие струны человеческой души и дарит зрителям незабываемые эмоции, адресован широкой аудитории и будет интересен зрителям, следящим за современными театральными формами и международными культурными проектами.

Автор идеи - Нуржан Тутов, автор сценической версии - Абзал Максим, режиссёр-постановщик - Абзал Максим , художник-постановщик - заслуженный деятель культуры Казахстана Бахыт Сраилов. Руководителем проекта является Орал Камал - лауреат нагрудного знака Dara.

