Правоохранительные органы Азербайджана проводят последовательные и системные меры по предупреждению экстремизма - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Правоохранительные органы Азербайджанской Республики осуществляют последовательные и системные меры по предупреждению экстремизма.

Об этом сообщил Trend политолог Азер Гараев.

"Слово "террор" в переводе с латинского означает панику и хаос, а действия, совершаемые на этой почве, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений в зависимости от характера и степени общественной опасности. Положения в области борьбы с терроризмом в нашей стране отражены в законе Азербайджанской Республики "О борьбе с терроризмом", принятом 18 июня 1999 года. Закон устанавливает правовые и организационные основы борьбы с терроризмом в Азербайджане, координирует деятельность органов, зайдействованных в этой сфере, устанавливает правовые обязанности этих органов и граждан. Документ состоит из пяти глав и 22 статей, в него были внесены изменения 5 октября 2001 года.

В законе дается следующее определение терроризма: террористическими считаются взрыв, пожар или иные действия, создающие угрозу массовой гибели людей, причиняющие вред их здоровью или иные тяжкие последствия, совершаемые с целью уничтожения или повреждения имущества, нарушения общественной безопасности, запугивания населения либо воздействия на решения органов государственной власти или международных организаций", - сказал он.

Он отметил, что терроризм делится на две основные формы - международный (транснациональный) и внутренний (национальный). В зависимости от мотивов он подразделяется на социальный, националистический, территориально-сепаратистский и религиозно-дискриминационный.

"Социальный терроризм включает деятельность ультралевых (коммунистов, радикальных социалистов, анархистов) и ультраправых течений (неонацистов, фашистов).

Националистический терроризм - это действия политических движений, организаций и группировок, возникающих на фоне этнических конфликтов.

Территориально-сепаратистский терроризм представлен, в частности, известными организациями, появившимися на исконных землях Азербайджана - в Карабахе, включая террористическую организацию "Армия Нагорного Карабаха".

А религиозно-дискриминационный терроризм - это деятельность организаций, созданных на почве религиозной нетерпимости и ставших главной темой повестки дня современности.

В борьбе с терроризмом применяются правовые, режимно-охранные, оперативно-розыскные и профилактические меры, направленные на обеспечение прав и свобод человека, общественной и государственной безопасности; выявление и предупреждение террористической деятельности; минимизацию возможного ущерба; предотвращение финансирования терроризма и оказания иной поддержки террористам.

Принципы закона "О противодействии терроризму" включают обеспечение законности, обоснованность наказания, координацию открытых и закрытых методов, комплексное использование правовых, политических, социально-экономических и организационно-профилактических мер, приоритет защиты прав граждан, пострадавших от терроризма, централизованное управление силами, задействованными в борьбе, а также минимальную публичность при проведении специальных мероприятий", - сказал А.Гараев.

Политолог отметил, что основным документом, регулирующим борьбу с терроризмом на международном уровне, является резолюция Совета Безопасности ООН № 1373, принятая в 2001 году. 11 мая 2002 года указом Президента Азербайджанской Республики был утвержден план по осуществлению мероприятий по данной резолюции.

"В современном мире международный терроризм - это угроза не только против отдельно взятых государств, но и против всего человечества. В современную эпоху, получившую название эпохи глобализации, сформировался ряд новых характерных черт терроризма.

Сегодня цели терроризма изменились. В настоящее время террористические организации, в отличие от предыдущих периодов, такими способами, как захват заложников, убийство государственных деятелей, угон самолетов и других транспортных средств, ориентируются не только на дестабилизацию или реализацию каких - то краткосрочных планов, а, по сути, на более серьезные и масштабные цели - захват власти, захват территории суверенных государств и изгнание оттуда местного населения.

В этом отношении характерен пример Азербайджана. В начале 90-х годов прошлого века в результате военной агрессии Армении, пользующейся слабостью тогдашней власти в Азербайджане и поддержкой иностранных покровителей, было оккупировано 20% территории нашей страны, около миллиона человек стали беженцами и вынужденными переселенцами. Начиная с 1988 года 373 террористических акта, совершенных армянскими террористами в зоне военного конфликта и в населенных пунктах, расположенных в сотнях километров от этой зоны, в результате которых было убито более 2000 мирных жителей, были направлены на конкретную политическую цель - аннексию азербайджанской территории посредством агрессивного сепаратизма.

Именно Роберт Кочарян и Серж Саргсян, участвовавшие в создании террористической организации "Армия Нагорного Карабаха", где были сконцентрированы армянские террористы, при поддержке своих зарубежных покровителей прибрали к рукам власть в Армении, тем самым решение вопроса Нагорного Карабаха, являющегося территорией Азербайджана, в рамках норм и законов международного права стало большой проблемой. Такой же характерный процесс можно наблюдать в деятельности террористических организаций, возникших на религиозно-дискриминационной почве в ближневосточном регионе после создания так называемых государств, направленных на подрыв усилий по восстановлению условий мира.

Практика показывает, что сегодня террористические и экстремистские организации, принадлежащие к разным течениям, взаимодействуют друг с другом. Политический и религиозный экстремизм, агрессивный сепаратизм, антиглобалистское движение, правый и левый радикализм и прочее - звенья одной и той же террористической цепи, дополняющие друг друга в разных сферах террористической деятельности. Поэтому борьба только с одним из этих звений не позволяет полностью выполнить задачу борьбы с терроризмом в целом", - сказал он.

A.Гараев подчеркнул, что террористические организации взаимодействуют с группировками, действующими в других сферах организованной преступности.

"Сепаратистские, а также радикальные религиозные режимы, используя территорию захваченных ими независимых государств, в том числе в период оккупации - 132-километровую полосу азербайджано-иранской границы в Карабахском регионе нашей страны, которая оставалась без контроля, занимались наркобизнесом, незаконной торговлей оружием и людьми, отмыванием грязных денег и направляли доходы, полученные преступным путем, на финансирование терроризма, в частности террористической организации "Армия Нагорного Карабаха".

В то же время масштабная и многоплановая террористическая деятельность может проводиться только при целенаправленной поддержке государственных органов любой страны. Современные террористические организации – это преступные организации с мощными, серьёзными структурами подчинения и материально-технического обеспечения. Сегодня даже государственные границы бессильны им помешать. Эти организации включают в себя оперативные, разведывательные и контрразведывательные подразделения, а также боевые группы охраны.

Всё это возможно благодаря государственной поддержке. Например, можно отметить, что большинство террористических актов, совершённых в Азербайджане, были организованы спецслужбами страны-агрессора Армении. Конечно, отмечая эту особенность современного терроризма, нельзя забывать и о предоставлении убежища террористам. Государства, прибегающие к таким актам, создают необходимые условия для деятельности террористов (в частности, для проживания, обучения, подготовки терактов и т.д.) на своей территории или в государствах, находящихся под их влиянием, помогают террористам найти политическое убежище и оправдывают террористическую деятельность.

Среди таких государств Армения заняла особое место. Известно, что армяне, бежавшие из Ливана и Сирии по инициативе этой страны, были размещены в Карабахском регионе Азербайджана и использовались при формировании террористической организации "Армия Нагорного Карабаха". Следует отметить, что армянским террористам, совершившим теракты в разных странах мира в 70-80-е годы прошлого века, в Армении созданы все условия, они реабилитированы и имеют возможность включиться в политические процессы, происходящие в стране. После того, как эти армянские террористы потеряли возможность совершать террористические атаки в Азербайджане, они активизировались у себя в стране и совершили несколько громких известных террористических актов в самой Армении", - сказал он.

А.Гараев отметил, что, наряду с армянскими террористическими организациями, угрозу для нашей страны представляют международные террористические и религиозно-экстремистские организации, действующие по религиозному признаку.

"Так, идеологический и правовой вакуум, образовавшийся после обретения Азербайджанской Республикой независимости, а также оккупационная политика, проводимая против нашей страны Арменией, проармянскими силами в России и другими зарубежными покровителями, безработица и другие социальные трудности создали благоприятные условия для деятельности религиозных миссионеров за рубежом. Распространение экстремизма в нашей стране началось в начале 1990-х годов с деятельности последователей различных сект в качестве сотрудников международных гуманитарных организаций и благотворительных обществ. В целях обеспечения стратегических интересов в регионе некоторые деструктивные силы, действующие за рубежом, в том числе международные террористические и религиозно-экстремистские организации, вели целенаправленную работу в Азербайджане под религиозным, гуманитарным, экономическим и прочим прикрытием.

Опыт показывает, что международные террористические, а также религиозно-экстремистские организации изначально действуют на территории Азербайджана в направлении формирования социальной базы, состоящей из радикально настроенных верующих. Таким образом, они стремятся привлечь в свои ряды религиозно неграмотную и малообеспеченную молодежь. Главное в формах и методах работы указанных организаций – информационное обеспечение. Информационное обеспечение пропагандистского характера формируется за счёт вредоносной религиозной литературы, видео- и фотоматериалов о различных религиозных действиях, а также записей выступлений лидеров экстремистских организаций, для чего широко используется интернет-сеть.

Кроме того, существуют различные сайты в интернете для пропаганды "джихада" радикальными суннитскими и шиитскими организациями против других сект, а также западных стран, большинство из которых дублируют друг друга, и информация, представленная на этих сайтах, в основном объясняет, против кого должна вестись борьба. Процессы, происходящие на международной арене, в том числе происходящие в различных зонах конфликта, также создают благоприятную почву для активизации местных экстремистов. Обращает на себя внимание распространение литературы и других средств пропаганды, информирующих об искаженном характере "джихада". В этой литературе основной идеей является то, что мусульмане ставят "джихад" выше всех поклонений (ценностей) и присоединяются к нему своей жизнью и имуществом (деньгами)", - сказал он.

По словам политолога, главное место в формах и методах работы террористических организаций, действующих на почве религиозной дискриминации, занимает информационное обеспечение.

"Информационное обеспечение составляют вредоносная литература, пропагандирующая радикальные религиозные течения, видеоматериалы, пропагандирующие различные боевые действия (джихад), а также выступления руководителей экстремистских организаций, записанные в пропагандистских целях. В этих средствах основная идея заключается в том, что мусульмане ставят "джихад" выше всех поклонений и ценностей и присоединяются к нему своей жизнью и имуществом. Подчеркивается готовность "моджахеда" воевать в любой исламской стране, причем подчеркивается, что для этой цели ребенку не нужно получать согласие родителей, а женщине - мужа. Интернет широко используется для распространения таких пропагандистских материалов. Также через интернет религиозно радикальные лица могут не только ознакомиться с вышеупомянутыми пропагандистскими материалами, но и изучить способы приготовления взрывчатых и отравляющих веществ даже в бытовых условиях.

После событий 11 сентября 2001 года борьба с терроризмом вышла на качественно новый этап, существенно изменив обстановку в мире. Мировое сообщество было потрясено этими чудовищными преступлениями террористов. Стремительный рост известных угроз международного терроризма, бросающего вызов всему человечеству, продиктовал необходимость объединения усилий в борьбе с ним. Азербайджанская Республика, не колеблясь, присоединилась к антитеррористической коалиции после этой трагедии и в настоящее время вносит свой вклад в борьбу с международным терроризмом в рамках разработанной ею программы по реализации законодательных, организационных и практических мер в этом направлении", - заявил А. Гараев.

Политолог подчеркнул, что радикальные религиозные деятели широко используют социальные сети, такие как Facebook, Одноклассники, X (ранее Twitter), и коммуникационные программы, такие как WhatsApp, Telegram, и ведут в этих сетях пропаганду "джихада", стремясь расширить сферу своего влияния и разжечь межконфессиональные конфликты. В октябре 2013 года в городе Баку ваххабит-экстремист Нариман Мирзоев и его группа, угрожавшие ныне покойному руководителю шиитской общины "Мешеди Дадаш" Шахину Гасанлы, именно через Facebook подстрекали к противостоянию между суннитами и шиитами в нашей стране.

Кроме того, на пропаганду экстремизма, осуществляемую террористическими организациями на современном этапе, большое влияние оказывают такие факторы, как исламофобия. Террористическая организация "Аль-Каида", совершившая известные теракты в США 11 сентября 2001 года, и так называемые мусульманские "учёные", интегрировавшиеся в эту организацию, смогли создать благоприятные условия для сторонников исламофобии, чтобы они формировали негативные образы мусульман, таких как "террористы","ваххабиты", "талибы" и т. д., и распространяли представление об исламе как религии, проповедующей насилие и жестокость.

Основываясь на терактах и ​​других произошедших инцидентах, необходимо широко донести до общественности мысль о том, что судить всех представителей одной религии и культуры неправильно и опасно. Исламофобию следует рассматривать не только как дискриминацию мусульман, но и как угрозу миру во всём мире. Поскольку исламофобия основана на поверхностной информации из источников, мало связанных с исламом, не имеющих научной основы и ненадёжных. Как когда-то говорил имам Али, "человек обычно враждует с тем, о чем не знает".

Наблюдения показали, что среди радикальных суннитов в Азербайджане наблюдается рост числа лиц, желающих отправиться в "джихадные" регионы. С 2012 года они покидают нашу страну под предлогом поиска работы за рубежом, получения религиозного образования и другими предлогами, и начали отправляться в эти страны для участия в конфликтах в Сирии и Ираке, а также для присоединения к террористическим и экстремистским группировкам, действующим в составе оппозиции.

Анализ показывает, что иностранные экстремисты, воевавшие в конфликтных регионах за рубежом, по возвращении с высокой вероятностью могут участвовать в террористических, диверсионных или иных преступных действиях, которые могут повлиять на безопасность и общественно-политическую стабильность стран, гражданами которых они являются.

В результате принятых органами безопасности нашей страны за последнее десятилетие специальных мер по борьбе с международным терроризмом и религиозным экстремизмом нейтрализовано более 20 террористических и религиозно-экстремистских группировок.

А. Гараев отметил, что в последнее время эти организации заявили, что ответят террористическими актами на антитеррористические операции, проводимые против террористической организации ИГИЛ.

"Террористы указали на граждан этих стран и их представительства за рубежом в качестве потенциальных целей и отметили, что такие цели имеются в Азербайджане и других государствах. По мере роста интенсивности и эффективности антитеррористических операций ожидается выход "членов ИГИЛ" на новые оперативные направления за пределами конфликтных зон, где действует эта террористическая организация. В качестве одного из таких направлений чаще всего упоминается Афгано-Пакистанский регион.

Однако анализ данных показывает, что на следующем этапе ИГИЛ усилит свою активность на Северо-Кавказском регионе России и в странах Центральной Азии, а также в других регионах мира. Не вызывает сомнений, что в этой деятельности будут задействованы иностранные боевики из ИГИЛ и других связанных с ним террористических организаций. Следует отметить, что ИГИЛ предпочитает проводить более резонансные террористические акты, нежели вести долгосрочную идеологическую работу по созданию локальных очагов для расширения сферы влияния экстремистов за пределами зоны конфликта в Сирии и Ираке.

ИГИЛ и связанные с ним террористические структуры также широко используют фактор разжигания межконфессионального противостояния. Распространяя среди молодежи свои радикальные религиозные идеи, идеологи организации умело дискредитируют тех религиозных деятелей и верующих, которые не принимают эту концепцию. По этой причине население может подвергаться террору из-за религиозных убеждений, конфессиональной или сектантской принадлежности, а также по признаку этнической принадлежности и отношения к существующей власти.

Большинство экстремистов, совершавших поездки в Сирию и Ирак, вступали в ИГИЛ по агитации и по приглашению через свои контакты, которые до них уже присоединились к этой организации. Большинство из них утверждает, что вступление в ИГИЛ является обязанностью каждого мусульманина, пытаясь обосновать это религиозными преданиями и хадисами. Тем не менее в последнее время среди местных экстремистов также начало формироваться мнение, что жестокая деятельность ИГИЛ не соответствует исламу.

Экстремисты, отправившиеся в зону конфликта, в большинстве случаев предпочитают путешествовать группами, однако при пересечении границы действуют раздельно, чтобы не привлекать внимания. Некоторые экстремисты поехали в Сирию вместе со своими семьями и тем самым столкнулись с тяжелыми последствиями военных действий в регионе - голодом, болезнями и порабощением", - сказал он.

По его словам, большинство экстремистов, совершивших поездки в Сирию и Ирак, при возвращении в Азербайджан объясняли свое возвращение тяжелыми условиями жизни в зонах конфликта, угрозой жизни или ошибками, допускаемыми присоединившимися ими террористическими организациями в религиозных вопросах. Наблюдалось, что они находились под сильным воздействием радикальной религиозной идеологии, вследствие чего вели себя агрессивно по отношению к окружающим, не принимали толерантный и светский образ жизни, называли государство "тагут" и заявляли окружающим, что не откажутся от вооруженной и насильственной борьбы, которую сами называли "джихадом".

В связи с этим и с учетом международного опыта в марте 2014 года были ужесточены наказания для лиц, участвующих в конфликтах за рубежом, и с этого времени, если преступные деяния экстремистов, совершавших поездки в зоны конфликта Ближнего Востока, были доказаны, они по соответствующему решению суда стали привлекаться к следствию.

В результате этих и других принятых правовых и превентивных мер в последнее время замедлился процесс перемещения экстремистов в зоны конфликтов. Одним из факторов, повлиявших на этот процесс, является строгий контроль маршрутов передвижения экстремистов со стороны турецкой армии и силовых структур.

Также серьёзность и актуальность проблемы обуславливают необходимость реализации превентивных мер силами безопасности нашей страны совместно с зарубежными партнёрскими службами в борьбе с международными террористическими и религиозно-экстремистскими организациями. Для предотвращения угроз необходимы объединение усилий, обмен информацией и искреннее сотрудничество между спецслужбами всех стран. Сегодня Служба государственной безопасности в рамках совместных расследований с рабочими группами турецких, американских, российских, британских, немецких, казахских и других зарубежных коллег проводит оперативно-розыскные мероприятия против террористических организаций, действующих в различных зонах конфликтов, и сотрудничающих с ними посреднических сетей, и в этом направлении достигаются конкретные результаты.

Учитывая вышеизложенное, в современную эпоху в борьбе с международными террористическими организациями, в том числе силами, ставшими источником радикализации, используется координация гласных и негласных методов, правовых, политических, социально-экономических и организационно-профилактических мер. При этом большое значение имеет организация разъяснительной работы среди населения о сути терроризма и пагубных сторонах религиозного радикализма, публикация в интернете и СМИ материалов, пропагандирующих превосходство религиозной толерантности в современном мире над пропагандой террористических и экстремистских организаций. Как отметил Президент Ильхам Алиев, одним из важных элементов глобальной борьбы с терроризмом является развитие идей мультикультурализма. Азербайджанский народ по своей природе, характеру обладает высоким чувством толерантности", - сказал А.Гараев.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане существуют общины и группы, объединяющие большое количество верующих, действующие под влиянием и покровительством религиозных центров и гуманитарных организаций некоторых восточных стран в направлении формирования социальной базы для захвата власти путем свержения существующего государственного строя, создания инфраструктуры, состоящей из радикальных исламистов. Молодежь составляет большинство их членов. Например, средний возраст салафитов - до тридцати лет. Каждый салафит должен привлечь к движению в первую очередь свою семью (в том числе женщин). Число женщин в общинах составляет около 25%.

"Существуют различные объективные и субъективные причины возникновения религиозного радикализма и экстремизма, которые проявляются во многих сферах. Именно по этим причинам сильные государства поощряют дискриминацию в своей политике, вытекающее из этого обострение межрелигиозных отношений, в ряде случаев оскорбление религиозных ценностей, разжигание вражды и ненависти на религиозной почве.

В то же время создание условий для распространения вредных религиозных сект в ряде стран, неэффективная организация работы по борьбе с радикальными и экстремистскими группировками, использование политическими и общественными организациями религии в политических целях, многолетняя неразрешенность конфликтов международного и регионального значения и возникновение новых конфликтов еще больше усиливают тенденции экстремизма и нетерпимости в мире, расширяют их сферу. Усилия и меры, предпринимаемые странами мира и международными организациями в целях предупреждения этих рисков, в ряде случаев не приносят серьезных результатов, а, наоборот, приводят к дальнейшему обострению отношений, осложнению ситуации и обострению конфликтов.

Это стимулирует рост тенденций экстремизма и радикализма, вооруженных и кровавых конфликтов в мире в целом, превращение невинных людей в жертв конфликта. В современную эпоху при отсутствии совместных усилий сильного государства и гражданского общества, международных институтов предотвращение подобных проблем представляется невозможным. Для эффективной борьбы с экстремизмом и радикализмом необходимо наличие как сильного государства, так и сильного гражданского общества.

Если мы посмотрим на историю Азербайджана, то увидим, что наш народ испокон веков исповедовал различные религии, в том числе зороастризм, христианство, ислам, что привело к появлению религиозной терпимости у подавляющего большинства населения. Однако процессы, происходящие в последние периоды, способствующие росту экстремизма, делают важным учитывать указанные факторы.

С учетом сказанного используется координация открытых и скрытых методов борьбы с силами, ставшими источниками радикализма, правовых, политических, социально-экономических и организационно-профилактических мер. В то же время большое значение имеет организация разъяснительной работы среди населения о природе терроризма и вредных сторонах радикализма в религии, публикация в интернет-пространстве и СМИ материалов, пропагандирующих в современном мире господство толерантности в религии против пропаганды террористических и экстремистских организаций", - сказал он.

А.Гараев отметил, что в современную эпоху обеспечение свободы совести и религиозных убеждений, являющихся основополагающими правами человека, играет особую роль в политике и взаимоотношениях многих государств и международных организаций. Сегодня обязанностью и исключительным правом государства является подход к вопросам, связанным с религией, не только с точки зрения прав человека и национально-нравственных ценностей, но и с точки зрения безопасности. Хотя религия отделена от государства, государство несет прямую ответственность за религиозную ситуацию в стране и безопасность граждан.

"Наше государство и сегодня успешно продолжает мероприятия по предупреждению религиозного экстремизма, защите наших граждан от внешних воздействий, поддержанию стабильной религиозной ситуации в стране, обеспечению безопасности населения. В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с международными нормами, четкого определения прав и обязанностей государства и религиозных институтов, а также ограничения деятельности сект и течений, пропагандирующих вредные идеи, противоречащие принципам гуманизма, законодательная база постоянно совершенствуется.

Положения, связанные с усилением борьбы с экстремизмом и предотвращением тенденций радикализации, нашли отражение и в Уголовном кодексе Азербайджанской Республики. Статья 279.1 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований или групп, а также участие в их создании и деятельности, снабжение их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или воинским снаряжением) имеет особое значение в борьбе с экстремизмом и применяется, главным образом, в отношении религиозных радикалов, создававших вооруженные группировки с целью свержения светского государственного строя, а также к лицам, выезжавшим в зарубежные зоны конфликтов с намерением участвовать в "джихаде".

В целях приведения проводимых в этом направлении правовых мер в соответствие с современными требованиями в марте 2014 года были ужесточены наказания, применяемые к лицам, участвующим в зарубежных конфликтах, и в Уголовный кодекс была добавлена статья 283-1.3 (вовлечение граждан Азербайджанской Республики либо лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджанской Республике, под предлогом распространения религиозных течений, совершения религиозных обрядов либо на почве религиозной вражды в вооружённые конфликты, ведущиеся за пределами территории Азербайджанской Республики, либо прохождение боевой подготовки с этой целью, либо создание устойчивой группы, действующей в указанных целях, или руководство такой группой, а также участие в таких группах, подготовке или вооруженных конфликтах, либо подготовка к совершению этих тяжких преступлений)", - заявил А. Гараев.

По словам политолога, в декабре 2015 года был принят закон Азербайджанской Республики "О борьбе с религиозным экстремизмом". Принятие этого закона внесло серьезный вклад в предотвращение разжигания национальной, социальной или религиозной ненависти, унижения национального достоинства, ограничения прав граждан или установления привилегий в зависимости от их национальной, расовой, социальной или религиозной принадлежности.

Согласно документу, обязанностью каждого является предоставление соответствующим государственным органам информации, которая может помочь выявлению и предотвращению случаев религиозного экстремизма, религиозного фанатизма и религиозного радикализма, а также минимизировать ущерб, который может быть причинен в результате этих явлений. Согласно закону, лица, участвующие в религиозно-экстремистской деятельности, несут ответственность в порядке, предусмотренном Уголовным, Административным и Гражданским кодексами. Регистрация юридических лиц, занимающихся религиозно-экстремистской деятельностью, аннулируется, и их деятельность запрещается.

Согласно закону, в ходе специальной операции против религиозного экстремизма, проводимой в установленном законодательством Азербайджана порядке, допускается нанесение ущерба жизни, здоровью или имуществу религиозных экстремистов. Лицо, участвующее в борьбе с религиозным экстремизмом, не несет ответственности за ущерб, нанесенный во время проведения специальной операции против религиозного экстремизма.

Согласно дополнению в закон "О гражданстве", участие в терроризме в Азербайджане, действия по насильственному изменению конституционного строя может привести к лишению гражданства. В документе говорится, что если гражданин под видом религиозного образования пройдет военную подготовку в иностранном государстве, распространит религиозные течения на почве вражды, примет участие в религиозных конфликтах за рубежом под видом религиозных обрядов, привлечет к этой деятельности другое лицо или создаст вооруженную группу с этой целью, он будет лишен гражданства.

После внесения этих дополнений в законодательство, по соответствующему решению суда, более 250 лиц, участвовавших в зарубежных конфликтах, были лишены гражданства Азербайджанской Республики, и работа в этом направлении продолжается", – отметил он.

А. Гараев подчеркнул, что одной из мер, предпринятых в сфере борьбы с религиозным экстремизмом, являются внесенные в 2015 году дополнительные изменения в закон Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания", с целью предотвращения назначения в мечети религиозных служителей из числа молодых людей, получивших религиозное образование за рубежом и подвергшихся вредному религиозному воздействию.

Согласно пункту 3 статьи 21 указанного закона, проведение обрядов и церемоний, относящихся к исламской религии, может проводиться только гражданами Азербайджанской Республики. Гражданам Азербайджанской Республики, получившим религиозное образование за рубежом, проведение исламских обрядов и церемоний запрещается. Основная цель заключается в предотвращении деятельности в стране в качестве религиозных деятелей лиц, подвергшихся зарубежному идеологическому влиянию во время обучения, и недопущении вредной религиозной пропаганды в местах поклонения и среди населения.

Кроме того, согласно новой поправке к закону, отныне в Азербайджане запрещается демонстрация религиозных лозунгов и других религиозных атрибутов (за исключением религиозных атрибутов, которые человек носит на себе) вне мест поклонения, в общественных местах. Религиозные флаги могут размещаться только на местах поклонения, религиозных центрах и учреждениях.

В Азербайджане также предусматривается наказание лиц, нарушающих требования правового режима во время проведения специальных операций против религиозного экстремизма, препятствующих входу и выходу на территорию проведения операции, не подчиняющихся требованиям об эвакуации в случае необходимости, препятствующих проверке транспортных средств, отказывающихся от проверок и совершающих иные подобные действия. В связи с этим по представлению Президента Азербайджанской Республики в Кодекс об административных проступках была внесена соответствующая статья.

Сегодня правоохранительные органы Азербайджанской Республики осуществляют последовательные и системные меры с целью предотвращения в стране экстремизма и тенденций радикализации. Меры, принимаемые в отношении молодых людей, участвующих в вооруженных формированиях за рубежом, и недопущение распространения радикальных течений в нашей стране подтверждают это.

В целом, учитывая серьезность и актуальность проблемы, компетентные государственные органы Азербайджана совместно с общественными организациями должны организовывать проведение превентивных, правовых и профилактических мероприятий в борьбе с экстремизмом", – добавил политолог.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!