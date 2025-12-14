Азербайджано-узбекские отношения динамично развиваются во всех сферах - Фарид Джафаров

БАКУ /Trend/ — Сегодня азербайджано-узбекские отношения благодаря дальновидной политике глав государств динамично развиваются во всех сферах, включая культуру.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, выступая на церемонии открытия Дней культуры Республики Узбекистан в Азербайджане.

По его словам, проводимые в Узбекистане и Азербайджане Дни культуры не являются рядовым мероприятием в сфере искусства.

«Это наглядное проявление общих корней, взаимного уважения и дружбы двух братских народов», — отметил Джафаров.

Замминистра подчеркнул, что под руководством Президента Республики Узбекистан страна добивается значительных успехов во всех направлениях развития.

«Культура является одним из приоритетных и особо значимых направлений этого процесса. Ведь мы — народы, происходящие из одного корня и разделяющие общее историко-культурное наследие, ценности и традиции», — сказал он.

Фарид Джафаров также отметил, что неслучайно в этом году в Азербайджане и Узбекистане вновь проводятся Дни культуры на взаимной основе. По его словам, деятели культуры и искусства двух стран на регулярной основе принимают участие в международных фестивалях, проходящих в странах друг друга.