Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сирию

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Сирийскую Арабскую Республику экспортировано 153,157 млн кубометров (в газообразном виде) природного газа на сумму 52,501 млн долларов США.
Как сообщает Trend, информацию об этом предоставил Государственный комитет статистики Азербайджана.
Следует отметить, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирийской Арабской Республики. Документ подписали председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир.
Согласно подписанному документу, все технические приготовления к транспортировке природного газа завершены. Со 2 августа текущего года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию. На первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Газ будет поставляться на электростанции в Алеппо и Хомсе через турецкий город Килис и использоваться для выработки электроэнергии. В результате этого процесса планируется достичь мощности электрогенерации в 1200-1300 мегаватт.
Добавим, что в общей сложности за январь-октябрь 2025 года из Азербайджана экспортировано 20,649 миллиарда кубометров природного газа на сумму 7,418 миллиарда долларов США. Это на 569,3 миллиона долларов США или на 8,3% больше по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года, и на 690,003 миллиона кубометров или на 3,2% меньше в объеме.
В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан импортировано 252,158 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. Это на 40,2 миллиона долларов США, или в 2 раза меньше в стоимостном выражении, и на 243,6 миллиона кубических метров, или на 49,1%, меньше в объёме по сравнению с предыдущим годом.