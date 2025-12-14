Назван объем экспорта природного газа из Азербайджана в Сирию

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Сирийскую Арабскую Республику экспортировано 153,157 млн ​​кубометров (в газообразном виде) природного газа на сумму 52,501 млн долларов США.

Как сообщает Trend, информацию об этом предоставил Государственный комитет статистики Азербайджана.

Следует отметить, что 12 июля текущего года в рамках рабочего визита президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа в Азербайджан подписан Меморандум о взаимопонимании между SOCAR и правительством Сирийской Арабской Республики. Документ подписали председатель наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров и министр энергетики Сирии Мухаммад аль-Башир.

Согласно подписанному документу, все технические приготовления к транспортировке природного газа завершены. Со 2 августа текущего года начался экспорт азербайджанского газа в Сирию через Турцию. На первом этапе проекта планируется экспортировать в Сирию 1,2 миллиарда кубометров природного газа в год. Газ будет поставляться на электростанции в Алеппо и Хомсе через турецкий город Килис и использоваться для выработки электроэнергии. В результате этого процесса планируется достичь мощности электрогенерации в 1200-1300 мегаватт.

Добавим, что в общей сложности за январь-октябрь 2025 года из Азербайджана экспортировано 20,649 миллиарда кубометров природного газа на сумму 7,418 миллиарда долларов США. Это на 569,3 миллиона долларов США или на 8,3% больше по стоимости, чем за аналогичный период прошлого года, и на 690,003 миллиона кубометров или на 3,2% меньше в объеме.

В то же время за первые 10 месяцев текущего года в Азербайджан импортировано 252,158 миллиона кубометров природного газа на сумму 39,151 миллиона долларов США. Это на 40,2 миллиона долларов США, или в 2 раза меньше в стоимостном выражении, и на 243,6 миллиона кубических метров, или на 49,1%, меньше в объёме по сравнению с предыдущим годом.