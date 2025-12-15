В Азербайджане увеличилась добыча золота и серебра

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было добыто 2815 килограммов золота.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, добыча золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 248 килограмм, или на 9,7%. За одиннадцать месяцев прошлого года в Азербайджане было добыто 2567 килограммов золота.

По состоянию на 1 декабря текущего года объем запасов готового золота в стране составлял 155 килограммов.

В то же время, в январе-ноябре текущего года в стране было произведено 3506 килограммов серебра, что на 441 килограмм или на 14.4%, больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По состоянию на 1 декабря текущего года объем запасов готового серебра в стране составлял 885,3 килограмма.

Следует отметить, что общий объем производства в добывающей промышленности за отчетный период составил 34,8 миллиарда манатов, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.