IFC поддерживает климатический переход в Турции

БАКУ /Trend/ - Международная финансовая корпорация - IFC предоставила консультативную поддержку и инвестировала 100 миллионов долларов США в климатический переходный облигационный выпуск QNB Bank Anonim Şirketi (QNB Türkiye) - турецкого дочернего банка катарской QNB Group, одного из ведущих банков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, предоставляющего корпоративные, розничные и инвестиционные банковские услуги.

Отмечается, что это первая инвестиция IFC в климатический переходный облигационный выпуск, соответствующий Руководству Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) по климатическим переходным облигациям, и она служит первопроходческим примером для финансовых институтов по всему миру.

"Климатическая переходная облигация - это инструмент с целевым использованием средств, предназначенный для финансирования проектов, которые помогают эмитентам, особенно действующим или финансируемым в секторах с высокими выбросами, двигаться к нулевому уровню выбросов, в соответствии с Парижским соглашением. Согласно последним рекомендациям ICMA, климатические переходные облигации должны опираться на достоверный план перехода, демонстрировать соответствие признанным путям декарбонизации и таксономиям, а также обеспечивать прозрачную ежегодную отчетность о прогрессе. В рамках участия в рабочей группе ICMA по финансированию климатического перехода IFC помогала формировать последние стандарты финансирования перехода.

Эта новая категория добавляет "переход" к уже существующим категориям "зеленые", "социальные", "устойчивые" и "связанные с устойчивостью облигации". IFC активно исследует пилотные сделки по финансированию перехода с клиентами по мере развития этой категории для удовлетворения растущего спроса на развивающихся рынках", - говорится в информации.

Как сообщает IFC, QNB Türkiye направит средства от пятилетней облигации на низкоуглеродные и устойчивые инвестиции, при этом не менее 50 миллионов долларов будет выделено на труднодекарбонируемые сектора.

"Такой подход соответствует структурным изменениям в мировой экономике, где модернизация в труднодекарбонируемых секторах определяет продуктивность и конкурентоспособность. Эта сделка поддерживает интеграцию чистой энергии, где надежное финансирование перехода необходимо больше всего, помогая промышленности сокращать издержки, повышать энергетическую безопасность и улучшать конкурентоспособность. По мере развития этих секторов сокращаются выбросы, а также достигаются более широкие выгоды, включая создание новых рабочих мест. Доля производства в общей занятости Турции составляет около 20%, что выше мирового среднего показателя, что делает сектор ключевым для экономической устойчивости и создания рабочих мест.

Эмиссия вводит финансирование климатического перехода в рынок капитала Турции, поддерживает цели страны по нулевым выбросам и подчеркивает ключевую роль мобилизации частного капитала для достижения этой цели. Инвестиция IFC согласуется с Платформой инвестиций в индустриальную декарбонизацию Турции (TIDIP), запущенной министерством промышленности и технологий при участии IFC, Всемирного банка и ЕБРР для определения приоритетных технологий в отраслях железа и стали, алюминия, цемента и удобрений, координации участников рынка, финансирования и снижения транзакционных издержек для низкоуглеродных инвестиций", - сообщает корпорация.

Отмечается, что эта сделка опирается на партнерство IFC с QNB Türkiye в области устойчивого финансирования, включая инвестиции IFC в первую "синюю" облигацию, выпущенную QNB Türkiye, и кредит QNB Leasing для поддержки "зеленых" и "синих" проектов, что вместе стимулирует инновации в "зеленом", "синем" и теперь переходном финансировании.