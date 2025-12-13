Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана посетила посольство в Румынии (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики Анаром Багировым, находящаяся с визитом в Бухаресте по приглашению Румынской коллегии адвокатов, посетила посольство Азербайджана в Румынии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Коллегии адвокатов.

В ходе визита члены делегации встретились с сотрудниками дипломатического представительства и ознакомились с условиями их работы.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов тепло приветствовал делегацию и выразил удовлетворение состоявшейся встречей. Он отметил, что азербайджано-румынские отношения в последние годы динамично развиваются, подчеркнул особую значимость сотрудничества в юридической сфере и заявил о готовности расширять взаимодействие с Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики, оказывая необходимую поддержку.

Анар Багиров поблагодарил за приглашение и теплый прием, подчеркнув, что основной целью визита в Румынию является развитие сотрудничества в сфере защиты интересов между двумя странами и расширение взаимного обмена опытом. Он рассказал о реформах, проведенных в Азербайджане для совершенствования и модернизации судебно-правовой системы и устойчивого развития адвокатуры, отметив, что основы независимости адвокатского института были заложены Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Председатель также напомнил, что Конституция независимого Азербайджана была подготовлена под руководством Великого лидера, и подчеркнул ключевую роль этого документа в построении правового государства.

Одновременно Анар Багиров затронул тему деятельности Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана в Румынии Гудси Османова и выразил благодарность за внимание и поддержку, оказанные делегации.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В завершение визита Анар Багиров вручил представителям посольства официальный герб Коллегии адвокатов и элегантно оформленную книгу Конституции.