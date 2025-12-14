В Азербайджане вырос объем банковских депозитов населения

БАКУ/Trend/ - По данным Центрального банка Азербайджана, объем банковских депозитов населения увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,5% и составил в эквиваленте национальной валюты по состоянию на 1 ноября 2025 года 15907,1 миллиона манатов.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Отмечается, что 68,8% депозитов размещено в национальной валюте, а 31,2% — в иностранной. При этом объем вкладов в манатах вырос на 15,4%, а объем вкладов в иностранной валюте - на 3,7% по сравнению с прошлым годом.

