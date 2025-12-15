Назван объем иностранных инвестиции в экономику Азербайджана за январь-ноябрь

БАКУ/Trend/ - В январе-ноябре текущего года в основной капитал из иностранных финансовых источников было инвестировано 3,671 миллиарда манатов.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 26,9%. Из иностранных инвестиций 2,828 миллиарда манатов было направлено в нефтегазовый сектор, а 843 миллиона - в ненефтегазовый. При этом объем иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор увеличился на 14,6%, а в ненефтегазовый сектор - почти в два раза.

Отмечается, что за январь–ноябрь 2025 года общий объем инвестиций в основной капитал из всех источников для развития экономических и социальных отраслей страны составил 16,659 миллиарда манатов, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 8,5%, а в ненефтегазовый сектор вырос на 8,3%.

От общего объема инвестиций 8,421 миллиарда манатов, или 50,6%, пришлось на долю производственных секторов, 5,614 миллиарда манатов (33,7%) — на сектор услуг и 2,623 миллиарда манатов (15,7%) — на строительство жилых зданий.

От общего объема инвестиций 51,1% было вложено государством, а 48,9% — инвесторами негосударственного сектора. На строительно-монтажные работы было потрачено 76,2% инвестиций.

Объем инвестиций в основной капитал из внутренних источников составил 78% от общего объема инвестиций.

