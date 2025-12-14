В Азербайджане вырос розничный товарооборот в январе-ноябре

БАКУ/Trend/ - В январе–ноябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 58,571 млрд манатов, в том числе на сумму 31,937 млрд манатов продовольственных товаров, напитков и табачной продукции, а также - 26,634 млрд манатов непродовольственных товаров.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, по сравнению с январем-ноябрем 2024 года розничный товарооборот в реальном выражении вырос на 3,7%, в том числе на 1,2% на продукты питания, напитки и табачные изделия и на 6,7% на непродовольственные товары.

За отчетный период 2025 года 50,4% средств, потраченных покупателями на товары, приобретенные в розничной торговле, были направлены на продукты питания, 4,1% — на напитки и табачные изделия, 14,9% — на текстильные изделия, одежду и обувь, 6% — на бензин и дизельное топливо, 4,8% — на электротовары и мебель, 2,4% — на фармацевтическую продукцию и медицинские принадлежности, 1,4% — на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и полиграфическую продукцию и 16% — на прочие непродовольственные товары.

Стоимость товаров, проданных хозяйствующими субъектами, работающими в негосударственном секторе, за отчетный период увеличилась на 3,7% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 99,8% от общего оборота розничной торговли.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года, в январе-ноябре 2025 года розничный товарооборот в реальном выражении увеличился на 7% для предприятий, на 1,2% для индивидуальных предпринимателей и на 4,8% для рынков и ярмарок.

За отчетный период один человек в розничной торговой сети в среднем приобретал товаров на 519,9 маната в месяц, в том числе на 283,5 маната продуктов питания, напитков и табачных изделий и на 236,4 маната непродовольственных товаров.

