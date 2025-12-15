Важно поддержать диалог между творческими сообществами Азербайджана и Армении - Инна Костина в передаче «Диалог с Тофиком Аббасовым» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На платформе Baku Network вышел очередной выпуск аналитического видеопроекта «Диалог с Тофиком Аббасовым», сообщает в понедельник Trend.

Гостьей программы стала заслуженный художник Азербайджана Инна Костина.

В начале беседы она отметила, что несмотря на напряженную международную обстановку, человечество неизменно сохраняет способность к возрождению благодаря культуре и духовности.

«Мы, люди искусства, должны думать о душе, формировать наследие и воспитывать новое поколение через красоту и доброту», - подчеркнула она.

И. Костина рассказала о своей последней выставке «Время чудес», которая была впервые представлена в Портленде (штат Орегон, США), а затем успешно экспонировалась в Баку, в галерее у Девичьей башни. Экспозиция включала более 60 произведений небольшого формата, посвященных светлым воспоминаниям детства.

«За рубежом я представляю азербайджанское искусство и рассказываю о нашей стране. Здесь же зритель давно меня знает и всегда ждет нового», - отметила она.

Говоря о творческом подходе, И. Костина подчеркнула, что сознательно отказалась от негативных работ. «Сегодня мир слишком агрессивен. Художник обязан нести свет, а не переносить свои тяготы на зрителя», - сказала она.

Коснувшись периода войны и оккупации, И. Костина отметила, что эти годы неизбежно отразились в ее работах. В первый день Второй Карабахской войны она создала мрачный пейзаж с красной луной, однако после Победы ее творчество вновь обрело светлый эмоциональный тон.

Одним из ключевых акцентов стала темаконтактов в сфере культуры. «Я думаю, что культурные, мыслящие люди будут делать шагис обеих сторон», - отметила И. Костина, подчеркивая важность диалога между творческими сообществами соседних стран.

И. Костина также остановилась на вопросе преемственности поколений. Уже более 35 лет она руководит детской студией «Семь ярких бабочек», многие ее воспитанники стали художниками, архитекторами и кинохудожниками, обучались в Лондоне и Нью-Йорке. Кроме того, она много лет преподавала в Академии художеств Азербайджана. «У нас прекрасная молодежь, никакого конфликта поколений нет. Я стремлюсь поддерживать своих студентов, особенно девушек. Для них я, можно сказать, мама», - подчеркнула И. Костина.

Представляем вниманию читателей полную видеозапись передачи: