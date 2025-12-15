Узбекистан и Чехия расширяют сотрудничество в сфере малого и среднего бизнеса

ТАШКЕНТ /Trend/ - Дипломаты Узбекистана провели встречу с председателем Ассоциации малых и средних предприятий и ремесленников Чехии Йозефом Ярошем и его заместителем по международным вопросам Витезславом Грушкой, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы расширения экономического сотрудничества, развитие партнёрства между субъектами малого бизнеса и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономических связей, налаживанию прямых контактов между предпринимателями, а также проведению бизнес-форумов и B2B-встреч.

Чешскую сторону проинформировали о потенциале экономики Узбекистана, возможностях свободных экономических зон и благоприятном инвестиционном климате.

По итогам встречи достигнута договорённость о подготовке меморандума о взаимопонимании и продолжении консультаций для развития двустороннего сотрудничества.