Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт в Азербайджан

Экономика Материалы 13 декабря 2025 16:47 (UTC +04:00)
Провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт в Азербайджан

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - За 8 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 ноября 2025 года) провинция Ардебиль экспортировала через таможенный пограничный пункт в Азербайджан продукцию на сумму 270 миллионов долларов.

Об этом в интервью Trend сообщил губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане.

Губернатор отметил, что провинция Ардебиль намерена увеличить экспорт за счет расширения сотрудничества с азербайджанской стороной.

По его словам, важно постоянно уделять внимание развитию отношений между специалистами обеих стран, поддерживая их после взаимных визитов в Азербайджан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Лента

Лента новостей

Читать все новости