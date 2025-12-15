ВТБ Азербайджан в преддверии нового года снизил процентные ставки по наличным кредитам до конца года!

ВТБ Азербайджан запускает акцию до конца 2025 года. Согласно новой кампании, в банке действуют сниженные процентные ставки по кредитам наличными. Клиенты получают возможность оформить кредит по более низкой процентной ставке и полностью БЕЗ комиссии.

«В преддверии праздников финансовая нагрузка на семьи традиционно возрастает и, мы, чтобы сделать кредиты более доступными, снизили процентные ставки и полностью убрали комиссию при оформлении кредита. Это отличная возможность получить необходимую сумму на максимально прозрачных и комфортных условиях», — сказал Член Правления, руководитель розничного бизнеса ВТБ (Азербайджан) Яшар Каримов.

Акция продлится с 15 по 31 декабря 2025 года.

Информацию о продуктах и услугах ОАО ВТБ (Азербайджан) можно получить в филиалах, на официальном веб-сайте https://vtb.az/, по номеру 986, а также на страницах в социальных сетях.