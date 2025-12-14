Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям в связи с погодными условиями

БАКУ/ Trend/ - Главное управление дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к водителям на фоне наблюдающейся на территории республики нестабильной погоды.

Как сообщает Trend, в ведомстве напомнили, что понижение температуры может привести к обледенению проезжей части.

"Дорожная полиция призывает водителей соблюдать общие рекомендации в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

В частности, необходимо проверять техническое состояние транспортного средства, тормозную систему, рулевое управление и осветительные приборы, использовать соответствующие сезону шины, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями, избегать резких маневров и внезапного торможения.

"Соблюдайте безопасную дистанцию, особенно будьте внимательны на мостах, открытых участках, спусках и подъемах. Главное управление дорожной полиции призывает водителей проявлять бдительность и ответственность, и строго соблюдать правила дорожного движения", - отмечается в обращении.