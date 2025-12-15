Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 декабря

Экономика Материалы 15 декабря 2025 09:09 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 декабря

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 декабря.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро по отношению к манату составил 1,9945 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1237 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9945
AUD 1,1297
BYN 0,587
BGN 1,0205
AED 0,4629
KRW 0,1155
CZK 0,0822
CNY 0,2411
DKK 0,267
GEL 0,631
HKD 0,2185
INR 0,0187
GBP 2,2709
SEK 0,1833
CHF 2,1353
ILS 0,5279
CAD 1,235
KWD 5,5422
KZT 0,326
QAR 0,4664
KGS 0,0195
HUF 0,5183
MDL 0,101
NOK 0,1678
UZS 0,0141
PKR 0,6057
PLN 0,4722
RON 0,3919
RUB 2,1237
RSD 0,017
SGD 1,3166
SAR 0,4531
xdr 2,3236
TRY 0,0398
TMT 0,4857
UAH 0,0403
JPY 1,0952
NZD 0,9818
