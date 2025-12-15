Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 15 декабря

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 15 декабря.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро по отношению к манату составил 1,9945 маната, 1 турецкая лира - 0,0398 маната, 100 российских рублей - 2,1237 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9945
|AUD
|1,1297
|BYN
|0,587
|BGN
|1,0205
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1155
|CZK
|0,0822
|CNY
|0,2411
|DKK
|0,267
|GEL
|0,631
|HKD
|0,2185
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2709
|SEK
|0,1833
|CHF
|2,1353
|ILS
|0,5279
|CAD
|1,235
|KWD
|5,5422
|KZT
|0,326
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0195
|HUF
|0,5183
|MDL
|0,101
|NOK
|0,1678
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6057
|PLN
|0,4722
|RON
|0,3919
|RUB
|2,1237
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3166
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3236
|TRY
|0,0398
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0403
|JPY
|1,0952
|NZD
|0,9818