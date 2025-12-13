Узбекистан сообщил о росте грузоперевозок с Азербайджаном (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2024 года объем грузовых перевозок между Узбекистаном и Азербайджаном превысил 100 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в 2023 году.

Об этом Trend сообщил источник в министерстве транспорта Узбекистана.

По словам источника, данная динамика отражает рост взаимной торговли и расширение производственной кооперации между двумя странами.

"При этом транзитный трафик узбекских грузов через территорию Азербайджана уже исчисляется миллионами тонн. В 2024 году через Бакинский порт в рамках Среднего коридора было перевезено свыше 1 млн тонн грузов из Узбекистана, что на 26% больше, чем годом ранее", - отметили в министерстве.

Говоря о структуре взаимных поставок, в ведомстве подчеркнули, что основу торговли формируют несколько крупных товарных групп. Узбекистан экспортирует в Азербайджан преимущественно сельскохозяйственную продукцию, продукты пищевой переработки, упаковочные материалы из бумаги и картона, транспортные средства и комплектующие, а также минеральные удобрения.

"В свою очередь, импорт из Азербайджана представлен, главным образом, металлом и изделиями из него, продовольственными товарами (включая сахар и продукты его переработки, зерно- и мукомольно-крупяную продукцию, фрукты), а также полимерным сырьём и пластмассовыми материалами, которые широко используются в различных отраслях промышленности Узбекистана", - добавили в министерстве.