Представители Азербайджанского Красного Полумесяца почтили память Общенационального лидера Гейдара Алиева (ВИДЕО)

Политика Материалы 13 декабря 2025 21:31 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - 12 декабря представители Азербайджанского Красного Полумесяца посетили могилу Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, руководство организации, многочисленные сотрудники, члены и волонтеры возложили цветы к памятнику великого лидера и помолились за его душу.

Отметим, что 19 ноября в Баку прошла встреча руководителей Сети Красного полумесяца государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Программа мероприятий началась с посещения могилы Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения, а также Аллеи шехидов и памятника турецким воинам в знак уважения к памяти героев, погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

