Узбекистан и Пакистан обсудили расширение делового сотрудничества

ТАШКЕНТ /Trend/ - В пакистанском городе Гуджранвала в рамках визита посла Узбекистана Алишера Тухтаева прошёл узбекско-пакистанский бизнес-форум, передает Trend.

Согласно информации, в форуме приняли участие свыше 70 предпринимателей и руководителей компаний из Гуджранвалы, Гуджрата и Сиалкота, представляющих текстильную, металлургическую, кожевенную и деревообрабатывающую отрасли.

Посол Алишер Тухтаев представил участникам информацию о деловой среде Узбекистана, мерах поддержки иностранных инвесторов, налоговых и таможенных льготах, а также развитой инфраструктуре страны.

Отдельный акцент был сделан на гарантиях государственной поддержки зарубежного бизнеса.

В ходе сессии вопросов и ответов пакистанские бизнесмены получили разъяснения по инвестиционным проектам, которые могут быть реализованы в различных регионах Узбекистана.

По итогам мероприятия стороны договорились организовать пакистанскую бизнес-миссию в феврале 2026 года и продолжить регулярный диалог, в том числе в онлайн-формате, а также приступить к подготовке программы по ознакомлению с инвестиционными проектами и созданию совместных предприятий.