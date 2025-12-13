Ж/д линия между провинцией Ардебиль и Азербайджаном может способствовать развитию грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Железнодорожная линия Ардебиль–Парсабад, расположенная на северо-западе Ирана, может внести вклад в развитие железнодорожного сообщения и грузоперевозок между этой провинцией и Азербайджаном.

Об этом в интервью Trend заявил губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Йегане.

По его словам, железнодорожная линия Ардебиль-Парсабад считается второй частью железнодорожной линии Ардебиль-Мияна.

Имами Йегане добавил, что часть исследований, связанных со строительством железнодорожной линии Ардебиль-Парсабад, протяженностью около 270 км, завершена.

Губернатор Ардебиля сообщил, что в настоящее время ведется работа по получению технической лицензии от Организации планирования и бюджета Ирана на строительство этой железнодорожной линии.

«Одним из вопросов, на которых сейчас сосредоточено внимание Ардебильской губернии, является строительство железнодорожного терминала в селе Тезекенд Парсабадской области. Этот терминал расположен напротив Имишлиского района Азербайджана. С данным регионом будет налажено тесное взаимодействие. За последние годы между двумя странами достигнуто соглашение по указанной железной дороге. Правительство Ирана объявило о своем соглашении по указанной железной дороге. Эта линия также может создать условия для развития железнодорожных связей между Ардебильской губернией и Азербайджаном. Данная железная дорога обеспечит Ардебильской губернии доступ к странам Южного Кавказа, Евразийского экономического союза и Восточной Европы», — сказал он.

Имами Йегане отметил, что строительство этой железной дороги проще, чем строительство линии Мияна-Ардебиль, поскольку большая часть линии Мияна-Ардебиль проходит через горные районы. Ввод в эксплуатацию линии Мияна-Ардебиль запланирован на конец текущего иранского года (20 марта 2026 года).

По его словам, одним из приоритетов нынешнего иранского правительства (правительство находится у власти с августа 2024 года) и Президента Масуда Пезешкиана является развитие отношений между приграничными провинциями и соседними странами в различных областях.

Губернатор отметил, что расположение провинции Ардебиль, имеющей общую границу с Азербайджаном протяженностью 370 км, на северо-западе Ирана, позволяет извлечь максимальную выгоду из пограничного сотрудничества.

«Развивая отношения с Азербайджаном в различных экономических и торговых сферах, Ардебильская область может установить экономические связи со странами Южного Кавказа, государствами-членами Евразийского экономического союза и странами Восточной Европы. В этом контексте Ардебильская область в течение последнего года уделяла особое внимание экономическому развитию, устанавливая связи с инвесторами из различных стран. В ходе обсуждений, состоявшихся в рамках визита в Азербайджан, особое место было уделено деятельности недавно введенной в эксплуатацию зоны свободной торговли и промышленности Ардебиля. Эта зона может создать возможность для создания совместной торгово-промышленной зоны между двумя странами. Страны ведут переговоры в этом направлении», — отметил он.

Имами Йегане заявил, что, учитывая многочисленные связи с Азербайджаном провинций, расположенных на северо-западе Ирана, включая Ардебиль, предпринимаются усилия по увеличению товарооборота Ардебиля с Азербайджаном. В Ардебильскую область приглашены бизнесмены из области инвестиций и инвесторы из различных областей.

Губернатор отметил, что в Ардебильской области создается крупнейший в Иране агропарк. Это может открыть различные возможности для предпринимателей в экономической и торговой сферах. Теплицы, расположенные в области, играют важную роль в обеспечении региона сельскохозяйственной продукцией. Потенциал в секторе производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Ардебиле привлекает внимание инвесторов. Существуют возможности для экспорта сельскохозяйственной продукции этой области в страны Евразийского экономического союза. Большие возможности также могут быть созданы в сфере туризма. В этом направлении строительство гостиниц и других туристических объектов в области, а также разнообразие климата могут привлечь интерес инвесторов.

По его словам, в Ардебильской области существуют возможности в промышленном, строительном, цементном, шинном, полиэтиленовом (трубы), целлюлозном (волокно), текстильном и швейном производстве, производстве электронных и автомобильных запчастей, а также в горнодобывающем секторе. Все это может создать условия как для азербайджанских инвесторов, желающих инвестировать в Ардебильскую область, так и для местных инвесторов в Азербайджане, способствуя экспорту продукции.

Губернатор отметил, что экспорт продукции из Ардебильской области является одной из главных целей. Таким образом, основное внимание уделяется увеличению экспорта продукции из провинции как минимум в два раза. В этой связи перед Ардебильской областью открылась прекрасная возможность наладить тесные связи с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, промышленности, горнодобывающей промышленности и туризма. Это активно поддерживается как Ардебильской областью, так и правительством Ирана.

Имами Йегане добавил, что за 8 месяцев текущего иранского года (21 марта - 21 ноября 2025 года) Ардебильская область экспортировала продукцию на сумму 270 миллионов долларов США через таможенный пограничный пункт с Азербайджаном.

Губернатор заявил, что Ардебильская область намерена увеличить экспорт продукции за счет расширения сотрудничества с азербайджанской стороной.

По его словам, важно постоянно уделять внимание развитию отношений между специалистами обеих стран, поддерживая их после взаимных визитов в Азербайджан.

