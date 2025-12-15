Успешно завершена интенсивная программа обучения, организованная в UNEC для узбекских учителей (ФОТО)

В UNEC в рамках международного сотрудничества внедрено еще одно новшество.

Таким образом, для учителей средних школ Республики Узбекистан была организована специально разработанная интенсивная программа обучения. Главная цель программы заключалась в ознакомлении узбекских учителей с опытом работы с цифровой системой UNEC, современными моделями преподавания и инновационными педагогическими подходами.

В первый день программы делегация из 26 человек посетившая UNEC, ознакомилась с инфраструктурой университета, цифровой экосистемой и образовательной средой. Затем, в ходе информационной и нетворкинговой сессии гостям была представлена ​​подробная презентация о международных достижениях Цифровой UNEC, преимуществах в сфере образования, подходах, основанных на знаниях и навыках, а также о возможностях, созданных для иностранных студентов.

В рамках пятидневной интенсивной программы тренинги были организованы руководителем отдела совершенствования качества образования и обучения UNEC Санубар Сафиевой и сотрудниками отдела. В рамках тренингов рассматривались такие темы, как современные методы обучения, международная образовательная практика, использование цифровых инструментов, интеграция искусственного интеллекта в учебный процесс, модели активного обучения, лидерство учителей и управление классом. В то же время, программа была обогащена интерактивными дискуссиями, анализом реальных ситуаций, практическими заданиями и групповой работой. Гости также воспользовались широкими возможностями сетевизации.

В последний день программы ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов встретился с узбекскими учителями и предоставил информацию о политике международного сотрудничества университета. Ректор подчеркнул, что распространение передовых педагогических подходов UNEC является важной поддержкой в развитии региональных учителей, отметив, что подобные инициативы еще больше укрепляют партнерские отношения в сфере образования.

Учителя Узбекистана высоко оценив программу обучения, организованную в UNEC, выразили благодарность администрации университета за внимание и профессиональную поддержку.

В завершение учителям-участникам были вручены сертификаты UNEC.