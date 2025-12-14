БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) рассматривает проект строительства объездной дороги Кобулети (Kobuleti Bypass Project, лоты 1 и 2) в Грузии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на АБР.

Отмечается, что общая стоимость проекта по ресурсам обычного капитала АБР составляет 295 миллионов долларов США.

По данным АБР, реализация проекта направлена на улучшение инфраструктуры и экономической связности.

Ожидаемый результат - повышение эффективности транспортного сообщения вдоль CAREC Corridor 2 и Восточно-Западного шоссе в Грузии.

Проект предусматривает строительство объездной дороги Кобулети (участки 1 и 2), а также улучшение управления дорожными активами и повышение осведомлённости о безопасности дорожного движения.

Исполнительным агентством выступает министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Отметим, что Kobuleti Bypass - это крупный инфраструктурный проект по строительству объездной дороги вокруг города Кобулети в Грузии вдоль международной трассы S2, являющейся частью коридора East‑West Highway. Этот маршрут входит в международную транспортную сеть, соединяющую черноморские порты с внутренними регионами Грузии и странами региона.