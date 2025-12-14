Fitch обнародовало финансовые результаты грузинской TBC Leasing

БАКУ /Trend/ - Лизинговая компания, входящая в группу TBC Bank (один из крупнейших банков Грузии) - JSC TBC Leasing (TBCL), демонстрирует высокую прибыльность и стабильные финансовые показатели, сообщает Trend со ссылкой на Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.

"Показатель прибыли до налогообложения к средним активам составил 3,4%, а рентабельность среднего капитала - 23% за последние 12 месяцев на конец первого полугодия 2025 года. Эти результаты отражают более высокий риск-аппетит компании, который обеспечивает высокую доходность процентов и значительный рост портфеля. Прибыльность также поддерживается тем, что стоимость риска остаётся сдержанной, на уровне 1% на фоне снижающегося уровня резервирования.

Отношение валового долга к материальному капиталу TBCL выросло до 6,1x на конец 1П25 (конец 2024 года: 5,6x) из-за быстрого роста портфеля. Выплата дивидендов с коэффициентом распределения 30% оказывает умеренное влияние на капитализацию благодаря высокой способности компании генерировать внутренний капитал", - говорится в информации.

Как сообщают аналитики, структура фондирования TBCL является оптовой и в значительной степени обеспеченной (более 90% на конец 1П25) благодаря залогу лизингового портфеля.

Отмечается, что TBC Bank предоставляет письма поддержки международным финансовым институтам и местным банкам, а также кредитную линию объёмом до 30 миллионов долларов США (из которых 24,5 миллиона долларов оставались невыбранными на конец 2024 года).