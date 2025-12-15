В Азербайджане увеличились расходы населения на напитки и табачные изделия

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре текущего года в розничной сети Азербайджана потребителям было продано напитков и табачных изделий на сумму 2,409 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики.

По данным, этот показатель на 2,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес товарооборота по указанным товарам составил 4,1%.

Следует отметить, что в январе-ноябре 2025 года потребителям в розничной сети было продано товаров на сумму 58,571 миллиарда манатов, в том числе продуктов питания, напитков и табачных изделий на сумму 31,937 миллиарда манатов и непродовольственных товаров на сумму 26,634 миллиарда манатов.

По сравнению с январем-ноябрем 2024 года, оборот розничной торговли увеличился на 3,7 процента в реальном выражении, в том числе на 1,2 процента для продуктов питания, напитков и табачных изделий и на 6,7 процента для непродовольственных товаров.