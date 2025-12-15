БАКУ/Trend/ - В Баку проходит конференция на тему «Культура религиозного мышления: педагогические перспективы», организованная совместно Министерством науки и образования и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие руководство Министерства науки и образования, а также Государственного комитета, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники Азербайджанского института теологии, специалисты, психологи и учителя средних школ Баку.

В рамках конференции будут заслушаны выступления представителей соответствующих государственных органов и специалистов, а также проведены обсуждения.

Цель мероприятия - системная организация просветительской работы, направленной на формирование у подростков и молодежи достоверных религиозных знаний, воспитание в духе национально-нравственных ценностей и верности Родине, а также защита от постороннего религиозно-идеологического влияния.

