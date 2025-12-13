В Праге состоялась презентация антологии чешской классики в переводе на азербайджанский язык (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном доме в Праге состоялась презентация новой книги, включающей рассказы классиков чешской литературы в переводе на азербайджанский язык, сообщила Trend Life руководитель Дома, председатель Общества "Натаван", поэтесса и писательница Лейла Бегим.

Инициаторами издания выступили редакторы сборника - доцент философского факультета Карлова университета Ивана Боздьехова и дипломат, писатель Ярослав Олша. Книга была издана при поддержке Министерства культуры Чехии и посольства Чехии в Азербайджане. Перевод осуществила Шебнем Асадова - преподаватель азербайджанского языка воскресной школы при Азербайджанском культурном доме в Праге.

Посол Азербайджана в Чехии Яшар Алиев поздравил участников проекта с выходом книги, подчеркнув её важную роль в развитии культурной дипломатии и укреплении гуманитарных связей между двумя странами.

Лейла Бегим отметила, что было значимым познакомиться с современными живыми классиками чешской литературы, среди которых - легендарный Мартин Вопенка. Вечер виртуозно модерировала Ивана Боздьехова, цитировавшая классиков, читавшая стихи и проведшая краткие интервью с Мартином Вопенкой и Юлией Новаковой. В ходе встречи с особой теплотой была также почтена память ушедшего из жизни писателя Ивана Климы.

Ярослав Олша отметил: "Работая послом в разных странах, я понял одно: самое значительное, что можно сделать в сфере культуры за четыре года пребывания в стране, - это издать книгу. Концерт проходит однажды и живёт недолго, а книга существует вне времени".

Ивана Боздьехова подчеркнула историческую значимость издания: "Это первый в истории прямой перевод чешской литературы на азербайджанский язык. До сих пор азербайджанские читатели знакомились с произведениями чешских авторов преимущественно через переводы на другие языки, главным образом через русский. Целью редакторов было представить репрезентативную подборку текстов, отражающих художественное многообразие и оригинальность чешской литературы".

В антологию вошли произведения 14 авторов - от второй половины XIX века до современности. Среди них - всемирно известные писатели, такие как Ярослав Гашек, Франц Кафка и Карел Чапек. Сборник представляет собой своеобразный литературный калейдоскоп, позволяющий читателю глубже понять чешскую культуру и образ мышления, сохраняя пространство для индивидуального восприятия.

Первая презентация книги ранее состоялась в Баку, в посольстве Чехии в Азербайджане.

