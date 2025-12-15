Компания AzInTelecom создала первый суперкомпьютерный центр в Азербайджане (ВИДЕО)

ООО «AzInTelecom», одна из компаний AZCON Holding, основало суперкомпьютерный центр в Азербайджане.

Создание центра направлено на реализацию проектов в сфере искусственного интеллекта, ускорение развития Азербайджана в данной области и продвижение цифровой трансформации в рамках Указа Президента Азербайджанской Республики от 19 марта 2025 года об утверждении «Стратегии Азербайджанской Республики в области искусственного интеллекта на 2025–2028 годы».

Суперкомпьютерный центр, ориентированный преимущественно на представителей инновационной экосистемы, бизнес и государственные проекты, оснащён высокопроизводительными вычислительными системами HPC (High Performance Computing), функционирующими на базе графических процессоров NVIDIA H200. Эти системы значительно превосходят по вычислительной мощности обычные компьютеры и обеспечивают высокоскоростную обработку больших объёмов данных.

Создание суперкомпьютерного центра имеет стратегическое значение с точки зрения развития экосистемы искусственного интеллекта в стране. Так как центр основан на базе высокопроизводительных графических процессоров (GPU – Graphics Processing Unit), он станет основой технологической инфраструктуры для быстрой работы моделей искусственного интеллекта при обработке больших данных. Благодаря данной инфраструктуре локальные проекты в области искусственного интеллекта смогут развиваться внутри страны без зависимости от внешних ресурсов. Будет сформирована более безопасная среда для обработки государственных данных, и это обеспечит конкурентоспособность Азербайджана в сфере искусственного интеллекта в регионе.

В рамках расширения возможностей суперкомпьютерного центра продолжается закупка новых GPU-процессоров.

Необходимо отметить, что компания «AzInTelecom» является крупнейшим провайдером облачных услуг в стране, а также исполнителем проекта «Правительственное облако». В настоящее время в городах Баку и Евлах функционируют два дата-центра «AzInTelecom», сертифицированных по уровню TIER III. В районах Апшерон и Гаджикабул продолжается строительство ещё двух современных дата-центров.