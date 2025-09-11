БАКУ /Trend/ - В 2026 году в Душанбе состоится водная конференция.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал начальник Управления внешнеэкономического сотрудничества министерства иностранных дел Таджикистана Манучехр Джобир выступая на II Международной конференции Водное хозяйство в ходе панельной дискуссии на тему "Водная дипломатия: трансграничное сотрудничество" в Баку.

"Запущенный в 2018 году Душанбинский водный процесс представляет собой инклюзивную и практико-ориентированную платформу, связывающую глобальные обязательства с национальными и региональными реалиями. В рамках этого процесса Таджикистан примет Водную конференцию в Душанбе в 2026 году. Ожидается, что эта конференция станет подготовительным этапом для Конференции ООН по вопросам воды в Объединенных Арабских Эмиратах в 2026 году, а также важным шагом на пути к Конференции ООН по водным ресурсам 2028 года, которая пройдет в Таджикистане", - сказал он.

Джобир отметил, что Таджикистан активно продвигает глобальную водную дипломатию и водную повестку как в рамках ООН, так и за её пределами. На сегодняшний день инициативы Президента Таджикистана Эмомали Рахмона привели к принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, включая, Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 2018–2028 гг. и Международный год сохранения ледников.

"Эти инициативы отражают наше глубокое убеждение в том, что вода является ключом к благополучию людей, устойчивому экономическому росту и климатической устойчивости", — подчеркнул он.