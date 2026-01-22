США организуют первую двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Торговая палата США совместно с министерствами торговли и иностранных дел США организует первую в истории двустороннюю бизнес-миссию в Азербайджане, которая состоится 9–10 февраля 2026 года в Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Торговую палату США.

Подчеркивается, что в течение двухдневного мероприятия делегация высокого уровня обеспечит прямое взаимодействие американских компаний с представителями руководства Правительства Азербайджана, государственными предприятиями и ключевыми игроками частного сектора в сферах энергетики, обороны, сельского хозяйства, цифрового развития, транспорта, здравоохранения, финансов и инвестиций.

Отметим, что 12 декабря 2025 года министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречи с представителями Палаты представителей Конгресса и Торгово-промышленной палаты в рамках своего визита в США.

Было отмечено, что в ходе встреч с заместителем председателя подкомитета по энергетике Палаты представителей Конгресса США Майклом Клаудом и республиканцем, членом Подкомитета по энергетике, водоснабжению и связанным учреждениям Палаты представителей Дэном Ньюхаузом обсуждались перспективы развития успешного энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами на новом этапе.

Был рассмотрен продолжающийся вклад таких проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор, в обеспечение регионального энергоснабжения. В частности, была отмечена решающая роль Президента США Дональда Трампа в реализации Трансадриатического трубопровода. Подчеркнуто, что на фоне нынешней политики Президента США, направленной на восстановление мира в регионе, «Маршрут Трампа для международного мира и процветания», а также Меморандум о взаимопонимании по подготовке Хартии стратегического партнерства открывают новые возможности для нашего энергетического партнерства. Региональные энергетические связи являются важными компонентами отношений стратегического партнерства, и в этой связи была рассмотрена важность проектов, которые обеспечат потоки электроэнергии между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой.

В 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки составил 1,557 миллиарда долларов США.