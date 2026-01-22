Искренний диалог между Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом Дональдом Трампом в Давосе (ВИДЕО)

ДАВОС/Trend/ - В Давосе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом состоялся искренний диалог.

Как сообщает Trend, неформальный диалог состоялся в ходе церемонии подписания документа «Устав Совета мира» («Board of Peace Charter») в рамках Всемирного экономического форума.

Отметим, что заявленная цель Совета мира - "содействовать стабильности, восстановить законное управление и обеспечить прочный мир в регионах конфликтов", в первую очередь в секторе Газа после войны 2023-2025 годов.

16 января Трамп объявил о решении создать международную организацию под названием Совет мира и пригласил Азербайджанскую Республику стать государством-учредителем организации.

Азербайджан принял данное приглашение и довел до сведения американской стороны свое намерение стать государством-учредителем Совета мира.