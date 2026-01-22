В прошлом году через Azexport.az было зарегистрировано 3200 экспортных заказов

БАКУ /Trend/ - В 2025 году количество экспортных заказов, оформленных через платформу Azexport.az Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, достигло 3200, а 763 предпринимателям были выданы сертификаты свободной продажи.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Центра Вусыл Гасымлы на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, на портале Enterprise Azerbaijan было зарегистрировано участие 141 стартапа из 15 стран.

В «Единое окно» Центра поддержки экспорта поступило 3451 обращение от предпринимателей.

В рамках научно-аналитической деятельности Центра были подготовлены и опубликованы 12 выпусков «Экспортного обзора», семь выпусков «Обзора реформ», 106 видеообзоров, 44 еженедельных обзора, четыре выпуска «Тюркского экономического обзора» на восьми языках, два выпуска журнала «Экономические реформы», а также издано семь книг. Кроме того, опубликовано 17 научных статей, проиндексированных в базах Scopus и Web of Science.

В результате сотрудничества Центра с OECD и CAREC Institute в Румынии была издана книга «Средний коридор: анализ текущих реалий и оценка перспектив», а двухтомное исследование «Экономический потенциал исламских стран» опубликовано авторитетным британским издательством Emerald Publishing.

Кроме того, совместно с Азербайджанским институтом теологии был издан учебник «Халяльная экономика», с Бакинским государственным университетом - учебное пособие «Основы связей с общественностью» в рамках 150-летия национальной прессы Азербайджана, а совместно с Центральным банком Азербайджана, Академией государственного управления при Президенте и Ассоциацией страховщиков Азербайджана - учебное пособие InsurTech.

«В целях развития человеческих ресурсов участие сотрудников Центра было обеспечено более чем в сорока международных тренингах, к волонтёрским программам привлечено 570 человек. В рамках международного сотрудничества проведено 56 международных мероприятий и презентаций», — добавил он.