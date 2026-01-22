Азербайджан может сотрудничать с НАТО по ряду сфер (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 января министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.

Об этом передает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что в ходе встречи обсуждались текущая повестка и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках партнерства, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Отметив важность сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, стороны отметили, что диалог и взаимодействие в рамках существующего партнерства вносят положительный вклад в региональную безопасность. Были рассмотрены возможности сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в области разминирования, кибербезопасности и других сферах.

Был оценен опыт участия Азербайджана в операциях и миссиях НАТО по поддержанию мира, тесная поддержка процессов в Афганистане, реформы в области обороны, проделанная работа в области обеспечения скоординированности. С удовлетворением был отмечен визит в Азербайджан в ноябре прошлого года миссии, состоящей из постоянных представителей стран-членов НАТО.

В ходе встречи также была представлена информация о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, дипломатических усилиях и мерах по построению доверия в регионе, достигнутых в рамках Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года, и о мирных перспективах, а также о региональных проектах транспорта и связи.

Стороны также обменялись мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

