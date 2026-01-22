Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих аккаунтах в социальных сетях поделился публикацией по случаю победы футбольного клуба «Карабах» над футбольным клубом «Айнтрахт».

Trend представляет публикацию:

«Сердечно поздравляю футбольный клуб «Карабах» с блестящей победой над командой «Айнтрахт» в основном этапе Лиги чемпионов!

Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить «Карабаху» путь к победе. Надеюсь, УЕФА прояснит, кем был назначен этот арбитр.

Справедливость и несгибаемый дух невозможно победить. Да здравствует «Карабах»!».