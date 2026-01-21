Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире

Армения и Азербайджан соединят энергосистемы - Пашинян

В мире Материалы 21 января 2026 18:57 (UTC +04:00)
Армения и Азербайджан соединят энергосистемы - Пашинян

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Как передает Trend, об этом заявил сегодня на правительственном часе в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, однозначно и безоговорочно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях", - сказал он.

Ранее Пашинян сообщил о снижении цены на дизтопливо в Армении благодаря миру с Азербайджаном.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Лента

Лента новостей

Читать все новости