Армения и Азербайджан соединят энергосистемы - Пашинян

БАКУ /Trend/ - Энергетические системы Армении и Азербайджана будут присоединены друг к другу в рамках проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP).

Как передает Trend, об этом заявил сегодня на правительственном часе в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, однозначно и безоговорочно, энергетические системы Армении и Азербайджана будут соединены между собой и будут взаимно пользоваться возможностями экспорта и импорта на одинаковых условиях", - сказал он.

Ранее Пашинян сообщил о снижении цены на дизтопливо в Армении благодаря миру с Азербайджаном.

Отметим, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».