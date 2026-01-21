Завершился первый тайм матча «Карабах» — «Айнтрахт» — Лига чемпионов УЕФА (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Завершился первый тайм матча между «Карабахом» и «Айнтрахтом» (Франкфурт), проходящего в Баку в рамках 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Trend, первый тайм встречи, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился со счетом 1:1.

Матч судит бригада арбитров из Швейцарии.

22:11 (GMT+4) В Баку в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА проходит матч между командами «Карабах» (Агдам) и «Айнтрахт» (Франкфурт).

Как сообщает Trend, на 4-й минуте встречи, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, Камило Дуран вывел нашу команду вперед - 1:0. Однако через 7 минут игрок немецкой клуба Джан Узун восстановил равновесие - 1:1.

22:04 (GMT+4) В матче между «Карабахом» и «Айнтрахтом» (Германия), проходящем в Баку в рамках 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА открылся счет.

Как сообщает Trend, на четвертой минуте встречи отличился игрок "Карабаха" Камило Дюран.

21:54 (GMT+4) Стартовал матч 7-го тура Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и немецким «Айнтрахтом».

Как передает Trend, матч между командами начался в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

